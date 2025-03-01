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 | Kübra Çelepi

Hükümetin emekli bayram ikramiyesi artış planı belli oldu! 2 veri baz alınacak

Hükümet, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesinde artış planlıyor. Artışın ne kadar olacağı, önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek. Artışın miktarı, ekonomik durum ve bütçe dengelerine göre belirlenecek. Ayrıca, 2025 yılında emeklilere yönelik daha fazla sosyal yardım ve destek paketinin de devreye girmesi bekleniyor. İşte emekli bayram ikramiyesi için hükümetin planı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 12:07

Hükümet, emekli bayram ikramiyesinde artış için kolları sıvadı. Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla 2025 yılı için bayram ikramiyesi hesaplara zamlı geçecek. Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödeneceği öngörüldü. İkramiye, ülkenin genel ekonomik durumu ve enflasyon ile bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak belirlenecek. İşte masadaki zamlı tutarlar.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI GELİYOR

2025 yılı emekliler için umut verici başladı. Hükümet kanadından gelen açıklamalar ışığında bu yıl emeklilere yönelik daha fazla sosyal yardım ve destek paketinin de devreye girmesi bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılan zam düzenlemelerinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bayram ikramiyesi için bütçe çalışmalarına başladıklarını geçtiğimiz günlerde duyurdu. İkramiye miktarı bu kapsamda hem enflasyon verileri hem de bütçe imkanları dikkate alınarak belirlenecek.

HÜKÜMET İKRAMİYELERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİYOR

Hükümet, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla 2025 yılı için bayram ikramiyesinde artış yapmayı planlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları umut verici olsa da, ekonomi yönetiminin henüz kesin bir karar almadı. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin, bayramdan önceki hafta içinde yapılması planlanıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mart ayı sonunda, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise Haziran ayı başında ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN KULİSLERDE HAREKETLİLİK

Ramazan Bayramı'nın 30 Mart’ta kutlanacak olmasıyla birlikte kulisler hareketlendi. Hükümet yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirtse de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız" açıklamasında bulundu.

16 MİLYON EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

Bakanlık, bütçe dengelerini göz önünde bulundurarak emekli ikramiyesi için karar verecek. Türkiye’de 16 milyon 600 bin emekliye yapılacak bir zammın bütçeye etkisi dikkatle hesaplanacak. Son yıllarda enflasyonun yüksek seyriyle birlikte emeklilerin alım gücündeki düşüş, bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gündeme getirdi. Hükümet, emeklilerin ekonomik zorluklarını göz önünde bulundurarak, 2025 yılı için bayram ikramiyesinde artış yapmayı planlıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyesinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar faydalanacak. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

EMEKLİYE DAHA FAZLA SOSYAL DESTEK VE YARDIM PAKETİ

Hükümetin planladığı yeni düzenlemeler, sadece bayram ikramiyesiyle sınırlı değil. 2025 yılı itibarıyla, emeklilere yönelik daha fazla sosyal yardım ve destek paketi devreye girecek. Bu yardımlar, özellikle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emekliler için önemli bir destek sağlayacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM TAHMİNLERİ

Uzmanlar, enflasyon oranlarını baz alarak farklı emekli ikramiyesi tahminlerini şöyle sıraladı;

  • Yüzde 24’lük enflasyon hedefi ile 3.720 TL
  • Yüzde 15,75’lik ikinci dönem enflasyon verisi ile 3.472,50 TL
  • Yüzde 44,38 yıllık enflasyon ile 4.331,40 TL
  • Yüzde 50 artış ile 4.500 TL.

Hükümetin, “Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemi ile en olası rakamın 4000 - 4.500 TL arasında olabileceği en yüksek tahminler arasında yer aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

3000 TL bayram İkramiyesi Kimlere Verilecek?
Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.
ETİKETLER
#emekli ikramiyesi
#bayram ikramiyesi
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#emekli bayram ikramiyesi
#Ikramiye Zammı Senaryoları
#Ekonomi
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