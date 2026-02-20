İftardan sonra bu kez lüks sahur modası: Kişi başı 6200 TL

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte otel ve restoranlardaki menü fiyatları gündem oldu. İftar menüsü fiyatlarında geçen yıla kıyasla ciddi bir artış gözlenirken, artık sadece iftar değil açık büfe sahur programları da moda oldu.

Özellikle büyükşehirlerde ev dışına taşan bir sosyal etkinliğe dönüşen sahur için lüks otel ve restoranlar özel programlar hazırlıyor. Açık büfe konseptinde hazırlanan programlarda geleneksel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağından yemekler de sunuluyor.

KİŞİ BAŞI SAHUR MENÜSÜ 6 BİN 200 TL

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; kişi başı fiyatlar 1500 TL’den başlıyor, mekâna ve içeriğe göre 6 bin 200 TL’ye kadar yükseliyor. İstanbul’daki en pahalı sahur programı ise Çırağan Palace Kempinski’de düzenleniyor. Boğaz manzarası eşliğinde sunulan sahur programı kişi başı fiyatı 6 bin 200 TL seviyesinde.

İFTARVE SAHURLU KONAKLAMA PAKETİ

İftar ve sahurun içinde olduğu konaklamalı paketler sunan oteller de var. Bu paketler özellikle şehir dışından gelenlerin ilgisini çekiyor.

İstanbul Florya’daki bir restoran müdürü, sahur organizasyonlarına yoğun ilgi olduğunu belirterek “Misafirlerimiz sahuru sadece yemek değil, sosyal bir buluşma olarak görüyor. Arkadaş grupları, iş çevreleri sahur programlarını tercih ediyor. Rezervasyonlarımız haftalar öncesinden doluyor” dedi.

Beşiktaş’taki bir 5 yıldızlı otelin satış danışmanı ise “Konaklamalı sahur paketlerine hem yerli hem yabancı misafirlerden talep alıyoruz. Doluluk oranlarımız yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

ŞATAFAT VE İSRAF TARTIŞMASI

Sosyal medyada paylaşılan lüks iftar ve sahur masaları da tartışmayı büyütüyor. Boğaz manzaralı otel teraslarında kurulan zengin açık büfeler, özel sunumlar ve canlı müzik eşliğinde yapılan sahurlar kısa sürede binlerce beğeni alsa da bu görüntüler ‘Ramazanda maneviyat mı gösteriş mi?’ sorusunu da beraberinde getiriyor.

Özellikle yüksek fiyatlı sahur programlarının sosyal medya vitrinine dönüşmesi, tüketim kültürü ile ibadet ayının anlamı arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açıyor.

ARAP TURİSTLERE HİTAP EDİYOR

Şatafatlı iftar ve sahurlar tartışılırken, bu durumdan en fazla memnun olanlar Körfez ülkelerinden gelen turistler. Birçok lüks otel, sahur ve iftar programları sayesinde doluluk oranlarını artırıyor. Sektör temsilcileri, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ramazanda turistik gezi yaparken ibadetlerini yapmalarına imkân veren otellere yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor. Konaklamalı sahur paketlere ise kişi başı harcama tutarlarını yukarı çekerken, otellerin cirosunda da önemli pay alıyor.