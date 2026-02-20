Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İftardan sonra bu kez lüks sahur modası: Kişi başı 6200 TL

Ramazan ayının başlamasıyla lüks iftar menülerinin fahiş fiyatları tartışma konusu oldu. İftar menülerinin ardından benzer tablo sahur programlarında da ortaya çıktı. İftar ve sahur paketlerini konaklamalı olarak satan lüks otellerin ücreti kişi başı 6 bin 200 TL'ye kadar çıkıyor. Paketlerin alıcısı ise ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden gelen turistler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İftardan sonra bu kez lüks sahur modası: Kişi başı 6200 TL
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 05:33

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte otel ve restoranlardaki menü fiyatları gündem oldu. İftar menüsü fiyatlarında geçen yıla kıyasla ciddi bir artış gözlenirken, artık sadece iftar değil açık büfe sahur programları da moda oldu.

İftardan sonra bu kez lüks sahur modası: Kişi başı 6200 TL

0:00 170
HABERİN ÖZETİ

İftardan sonra bu kez lüks sahur modası: Kişi başı 6200 TL

Bilgi Okunma süresi 50 saniyeye düşürüldü.
Ramazan ayında otel ve restoranlarda iftar menülerindeki artışın yanı sıra, büyük şehirlerde sosyal bir etkinliğe dönüşen açık büfe sahur programları da popülerleşerek fiyatları 6 bin 200 TL'ye kadar çıkmaktadır.
Ramazan ayının başlamasıyla otel ve restoranlardaki menü fiyatları, özellikle iftar menülerinde geçen yıla kıyasla artış göstermiştir.
Büyük şehirlerde ev dışına taşan bir sosyal etkinliğe dönüşen sahur için lüks otel ve restoranlar özel açık büfe programları hazırlamaktadır.
Kişi başı sahur menüsü fiyatları 1500 TL'den başlayıp mekan ve içeriğe göre 6 bin 200 TL'ye kadar yükselmektedir.
İstanbul'daki en pahalı sahur programı Çırağan Palace Kempinski'de kişi başı 6 bin 200 TL seviyesindedir.
İftar ve sahurun içinde olduğu konaklamalı paketler de sunulmakta ve bu paketler şehir dışından gelenlerin ilgisini çekmektedir.
Sahur organizasyonlarına arkadaş grupları ve iş çevreleri tarafından yoğun ilgi gösterilmekte ve rezervasyonlar haftalar öncesinden dolmaktadır.
Sahur programları, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler için de cazip hale gelmekte, otellerin doluluk oranlarını ve cirosunu artırmaktadır.
Lüks iftar ve sahur sofraları sosyal medyada tartışmalara yol açarak 'Ramazanda maneviyat mı gösteriş mi?' sorusunu gündeme getirmektedir.
Bilgi Okunma süresi 50 saniyeye düşürüldü.

Özellikle büyükşehirlerde ev dışına taşan bir sosyal etkinliğe dönüşen sahur için lüks otel ve restoranlar özel programlar hazırlıyor. Açık büfe konseptinde hazırlanan programlarda geleneksel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağından yemekler de sunuluyor.

KİŞİ BAŞI SAHUR MENÜSÜ 6 BİN 200 TL

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; kişi başı fiyatlar 1500 TL’den başlıyor, mekâna ve içeriğe göre 6 bin 200 TL’ye kadar yükseliyor. İstanbul’daki en pahalı sahur programı ise Çırağan Palace Kempinski’de düzenleniyor. Boğaz manzarası eşliğinde sunulan sahur programı kişi başı fiyatı 6 bin 200 TL seviyesinde.

İftardan sonra bu kez lüks sahur modası: Kişi başı 6200 TL

İFTARVE SAHURLU KONAKLAMA PAKETİ

İftar ve sahurun içinde olduğu konaklamalı paketler sunan oteller de var. Bu paketler özellikle şehir dışından gelenlerin ilgisini çekiyor.

İstanbul Florya’daki bir restoran müdürü, sahur organizasyonlarına yoğun ilgi olduğunu belirterek “Misafirlerimiz sahuru sadece yemek değil, sosyal bir buluşma olarak görüyor. Arkadaş grupları, iş çevreleri sahur programlarını tercih ediyor. Rezervasyonlarımız haftalar öncesinden doluyor” dedi.

Beşiktaş’taki bir 5 yıldızlı otelin satış danışmanı ise “Konaklamalı sahur paketlerine hem yerli hem yabancı misafirlerden talep alıyoruz. Doluluk oranlarımız yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

İftardan sonra bu kez lüks sahur modası: Kişi başı 6200 TL

ŞATAFAT VE İSRAF TARTIŞMASI

Sosyal medyada paylaşılan lüks iftar ve sahur masaları da tartışmayı büyütüyor. Boğaz manzaralı otel teraslarında kurulan zengin açık büfeler, özel sunumlar ve canlı müzik eşliğinde yapılan sahurlar kısa sürede binlerce beğeni alsa da bu görüntüler ‘Ramazanda maneviyat mı gösteriş mi?’ sorusunu da beraberinde getiriyor.

Özellikle yüksek fiyatlı sahur programlarının sosyal medya vitrinine dönüşmesi, tüketim kültürü ile ibadet ayının anlamı arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açıyor.

İftardan sonra bu kez lüks sahur modası: Kişi başı 6200 TL

ARAP TURİSTLERE HİTAP EDİYOR

Şatafatlı iftar ve sahurlar tartışılırken, bu durumdan en fazla memnun olanlar Körfez ülkelerinden gelen turistler. Birçok lüks otel, sahur ve iftar programları sayesinde doluluk oranlarını artırıyor. Sektör temsilcileri, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ramazanda turistik gezi yaparken ibadetlerini yapmalarına imkân veren otellere yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor. Konaklamalı sahur paketlere ise kişi başı harcama tutarlarını yukarı çekerken, otellerin cirosunda da önemli pay alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan'da 3 kişiye 120 liralık iftar menüsü önerisi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nevşehir'deki köyde muhtar ev iftarlarını yasakladı! İşte 5 yıldır süren uygulamanın nedeni
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazanda yapılan en büyük hatayı açıkladı! Uzman isimden uyarı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.