İngiltere borç kurallarını değiştiriyor: Milyarlarca doları serbest bırakacak

25 Ekim 2024 13:59 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:09

Ekonomi yönetimi, ülkenin kalkınma sürecini hızlandırmak için borç kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. Bu adım, altyapı yatırımlarına milyarlarca liralık ek kaynak sağlama amacı taşıyor. Maliye Bakanı'nın açıklamalarına göre, bu yeni düzenleme kamuya ait borç yükünü ölçme yönteminde teknik bir değişiklikle gerçekleşecek. Bakan, bu değişikliğin ülke ekonomisini büyütmek ve istihdam oluşturmak için gerekli olduğunu vurguladı. Ancak bütçede, kamu hizmetlerinde bazı kısıntılar ve yeni vergi artışları da bekleniyor.

Borç Kuralı Değişikliğiyle Altyapı Yatırımları Artacak

Hükümetin planına göre, borç ölçüm yöntemindeki bu düzenleme, yol, demiryolu, hastane gibi büyük projelere yönelik ek finansman​ sağlayacak. Maliye Bakanı, yeni kuralın, borcun GSYH​ içindeki oranının belirli bir düzeyde kalmasını hedeflediğini, bu sayede ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanacağını söyledi. Ancak, sağlanan tüm kaynakların hemen bütçeye yansımayacağı ve yatırım projelerinin belirli bir plana göre değerlendirileceği açıklandı.

Harcamalar "Sıkı Denetimle" Yapılacak

Yeni borçlanma düzeni, yatırımların verimli kullanılması için güçlü bir denetim mekanizmasını da beraberinde getiriyor. Bakanlık, bu projelerin etkinliğini ve harcanan kaynakların geri dönüşünü değerlendirecek olan bağımsız denetim kuruluşlarının devreye gireceğini bildirdi. Bu mekanizmanın, yatırım projelerine yönelik güveni artırmak amacıyla oluşturulduğu ifade ediliyor.

Vergi Artışları Yolda

Öte yandan, bu yatırım harcamalarının yalnızca vergi gelirleriyle finanse edilmesi bekleniyor. Bakan, altyapı harcamaları dışında kalan günlük harcamalar için vergi gelirlerine dayalı daha sıkı bir mali kural getireceklerini belirtti. Özellikle çalışan kesimi etkilemeyecek şekilde vergi politikaları oluşturulması planlanıyor, ancak şirketlerin ulusal sigorta primlerinde artış öngörülüyor.

Yatırımlarda Dijital ve Temiz Enerji Ön Planda

Maliye Bakanı, bu hamleyle ülkenin dijital teknolojiler, temiz enerji ve yaşam bilimleri gibi alanlarda daha fazla fırsat yakalayacağını ifade etti. Özellikle İngiltere’de yapılan yatırımlarla diğer ülkelerin gerisinde kalındığını belirten bakan, bu alanlarda daha fazla büyüme için borç ölçüm yönteminin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Muhalefet Tepkili

Muhalefet partileri ise bu değişikliklerin uzun vadede enflasyon ve faiz oranlarını artıracağı görüşünde. Muhalefet Sözcüsü, bu tür borçlanma politikalarının piyasalarda endişe oluşturacağı ve mali yükün hane halkına olumsuz yansıyabileceğini savunuyor.