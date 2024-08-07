İngiltere Kraliyet Darphanesi e-atıkları altına dönüştürecek! Eski devre kartlarından değerli metal

07 Ağustos 2024 11:08 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:17

İngiltere Kraliyet Darphanesi, e-atıklardan altın geri kazanımı için tesis açtı. 3.700 metrekarelik Değerli Metaller Geri Kazanım fabrikası, Kanadalı temiz teknoloji şirketi Excir'in dünyada ilk patentli kimyasını kullanıyor. Bu teknolojiyle Darphane, televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi günlük elektroniklerde bulunan baskılı devre kartlarından (PCB'ler) altın çıkaracak.

DARPHANE E-ATIKLARI ALTINA DÖNÜŞTÜRECEK

BBC haberine göre, İngiltere'nin madeni paralarının üreticisi olan Kraliyet Darphanesi, elektronik atıkları işleyerek bunlardan altın çıkarmaya başladı.

Şirket, eski devre kartlarından değerli metalleri çıkarmak için Galler'deki Llantrisant'taki tesisinde büyük bir endüstriyel tesis kurdu.

Eski telefonlardan bilgisayarlara, televizyonlara kadar her şeyi içeren e-atıklardan BM'ye göre 2022'de 62 milyon ton atıldı. Son raporda, 2030 yılına kadar atılan teknoloji dağının üçte bir oranında artacağı tahmin ediliyor.

Royal Mint tesisinde, yığınla devre kartı besleniyor.

Önce, çeşitli bileşenlerini çıkarmak için ısıtılan kartlar daha sonra, ayrılmış bobinler, kapasitörler, pimler ve transistörler dizisi, bir konveyör bandı boyunca hareket ediyor, eleniyor, sıralanıyor, dilimleniyor ve doğranıyor.

Darphane, bu yöntemin birkaç dakika içinde çalıştığını ve oda sıcaklığında çalıştığını, bu sayede hem enerji açısından verimli hem de maliyet açısından etkili olduğunu söyledi.

Tesis, Excir'in teknolojisinin laboratuvar koşullarından endüstriyel düzeye ilk kez taşındığı yer olup, her yıl 4.000 tona kadar e-atık PCB'yi işleme kapasitesine sahip.

HATIRA PARASI OLARAK KULLANILACAK

İngiltere'nin en eski şirketi ve tek madeni para üreticisi olan Royal Mint, bu yöntemin kendilerine 999,9 saflıkta yüksek kaliteli altın madenciliği yapma olanağı sağladığını ve bu altının halihazırda 886 numaralı lüks mücevher koleksiyonunda kullanıldığını söyledi.

Kraliyet Darphanesi'nin tesisi, değerli sonlu kaynakların geri kazanılmasını ve diğer malzemelerin ileri işlemler için uygun şekilde işlenmesini sağlayarak bu sorunu hafifletmeyi amaçlıyor.

Altın ilk etapta takı yapımında kullanılırken, daha sonra hatıra parası olarak kullanılacak.