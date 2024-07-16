İsa Karakaş açıkladı! En düşük emekli maaşı ile ilgili çarpıcı detay: Kök maaşı 10 bin TL olan 27 TL zam aldı

16 Temmuz 2024 13:25 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:25

Kök maaşı 10 bin TL altında olanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu

Kök maaşı 10 bin TL altında olanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En düşük emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş! Düzenleme Meclis'e geliyor

En düşük emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş! Düzenleme Meclis'e geliyor

Kök maaş uygulaması nedeniyle emekli maaşı düşük kalan binlerce vatandaşın gözü kulağı ek zam düzenlemesindeydi. Çalışmalar bugün son buldu. Ek zam kararının netleşti. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. Böylece 3 milyon 700 bin emeklinin maaşında artış yaşanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuya ilişkin saat 12.00'da açıklamalarda bulundu.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş en düşük emekli maaşına gelen zammı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuya ilişkin yaptığı açıklamanın satır aralarını TGRT Haber TV'de yorumladı.

İŞVERENLERİN PRİMİ YÜZDE 2,25'E YÜKSELTİLİYOR

İsa Karakaş'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Satır aralarında çok önemli düzenlemeler var.

İlk detay olarak; Kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz bir prim yüzde 2 oranında uygulanıyordu. İşverenlerin bu primi yüzde 2,25'e yükseltiliyor. Yani bu kanun teklifi ile yüzde 0.25 oranında ilave prim ödenmesi söz konusu. Bu anlamda işverenlerin işsizlik sigortası primi dahil hala ödemekte olduğu bütün primler yüzde 37,50 iken bu kanun teklifinin yasalaşması ile yüzde 37,75 olacak.

EYT'LİLERİN 5 PUANLIK TEŞVİKİ KALDIRILACAK

İkinci detay olarak; Mart ayında EYT yasası yürürlüğe girdi. EYT yasasında işverenlerin baskısıyla EYT'liler için yüzde 5 teşvik istendi. Şimdi bu teşvik de kaldırılıyor. SGK kapsamında emekli olup hala çalışan EYT'lilerin 5 puanlık teşviki kaldırılacak.

Emeklilerin durumunu değerlendirecek olursak endişelerimiz hala var. SGK sisteminin değişmesi söz konusu. Sosyal güvenlik sisteminden sosyal yardım sistemine bir dönüşüm söz konusu.

3 milyon 700 bin kişi en düşük emekli maaşı zammından yararlanacak. 3 milyon 700 bin kişiye hazineden destek verilecek.

KÖK MAAŞ SİSTEMİ DEĞİŞTİ Mİ?

2019 yılına kadar kök maaş diye bir tabir yoktu. Kök maaş dediğimiz SGK'nın vermiş olduğu maaştır. Diyelim kişinin kök maaşı 5 bin 600 TL. Yeni gelen zamla birlikte bu kişinin maaşı 12 bin 500 TL oldu. Yani hazine bu kişiye 6 bin TL kadar sosyal yardımda bulunmuş oldu. Diyelim ki kök maaşı 10 bin TL olan birinin bu zamla alacağı destek 27 TL'ye denk geliyor. Yani birine 6 bin TL destek verilirken birine 27 TL destek sağlanmış oluyor. Burada çok çalışan, yıllarca maaşından çok prim ödeyeni cezalandırıyoruz.

Görünürde bir eşitleme yaptık. Bu eşitleme bizim sosyal sigorta tekniğinin çökmesi demek.

Biz 2023 yılında en düşük emekli maaşını 7500 lira yaptık. Makas iyice daralmıştı. Bunun temmuzda telafi edileceği söylendi. Bu sorun bugün de çözülmedi. Bunun çok büyük sonuçları var. 25 yıl prim ödeyen 10 yıl prim ödeyenle aynı maaşı alırsa bu şekilde insanları sistemde tutamazsınız.

BU ZAM EMEKLİLERE NASIL YANSIYACAK?

3 milyon 700 bin kişinin tamamı 2 bin 500 TL alamayacak.

Kök maaşı 10 bin TL olan 27 TL zam almış oldu.

Kök maaşı 4 bin 700 TL ve 5 bin 750 TL olanlar yüzde yüzün üzerinde zam almış oldu. Maaşları iki katından fazla zamlanarak 12 bin 500 TL oldu.

Kök maaşı 7,8, 9 bin olanların kimisi 50 lira kimisi bin lira kimisi 1500 lira zam almış oldu."