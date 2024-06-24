İşçi, esnaf ve çiftçi emekli maaşlarına yüzde 25.81 zam olasılığı! Emeklilerin merakla beklediği o tablo...

24 Haziran 2024 13:50 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:23

F-22'den daha gizli ve 'nükleer' güce sahip: ABD'nin hayaleti Çin yakınlarında

F-22'den daha gizli ve 'nükleer' güce sahip: ABD'nin hayaleti Çin yakınlarında

Temmuzda en düşük memur emekli maaşı için gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla son altı aylık enflasyon ortaya çıkacak ve emekli zammı belli olacak.

Merkez Bankası’nın yayımladığı piyasa anketinde yer alan tahminler işçi, esnaf ve çiftçi emekline yüzde 25.81 zam için göz kırpıyor.

Emekli zammı, memur ve memur emeklileri için yüzde 20 ile 21 arasında değişen bir oranda zam bekleniyor.

İŞÇİ, ESNAF VE ÇİFTÇİ EMEKLİNE YÜZDE 25.81 ZAM

6 aylık enflasyon Temmuz ayında emekli maaşlarına zam olarak yansıyacak.

Merkez Bankası piyasa anketinde yer alan tahmine göre, tüketici fiyatlarının haziran ayında yüzde 2.52 olması bekleniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, 6 aylık enflasyonun da yüzde 25.81’e olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Tahminler doğru gelirse temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 20.34 işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 25.81 zam bekleniyor.

Memur ile işçi emeklileri arasındaki zam farkı 5.47 puan olacak.

KÖK MAAŞ ZAMLANACAK MI?

10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ve 17 bin 2 lira olan asgari ücrete ise zam yapılması beklenmiyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI KAÇ OLACAK?

Hakem kurulu yılın başında memur ve emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 15, temmuz için de yüzde 10 zam vermişti.

Memur ve emeklilerine temmuzda yüzde 10 zammın yanında gerçekleşen ilk 6 ayın enflasyonu ve ilk yarıda verilen yüzde 15’lik zam arasındaki fark enflasyon kaybı verilecek.

Böylece en düşük memur maaşının 33 bin 983 liradan 40 bin 895 liraya çıkması bekleniyor.

En düşük memur emeklisinin aylığının ise 12 bin 920 liradan 15 bin 548 lira olması bekleniyor.

Kesin maaş zamları Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla netleşecek.