Ekonomi
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

İŞKUR MSB işçi alımı başvuru ekranı 2026! MSB sürekli işçi alımı hangi kadrolara, başvurular ne zaman?

Millî Savunma Bakanlığı duyurdu: MSB sürekli işçi alımı 2026 başvuruları başladı! MSB’de çalışacak toplam 178 işçi alımı olacağı yayımlandı. Buna göre 87 engelli ve 91 Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) adaylardan sürekli işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden başlayacak başvuru şartları, iş arayanlar tarafından merak edildi. MSB işçi alım başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar…

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:33

MSB sürekli işçi alımı 2026 başvuruları başladı. Yayımlanan ilandan sonra, iş arayanlar gözlerini başvuru sürecine çevirdi. MSB sürekli işçi alımı sürecinde 87'si engelli ve 91 TMSY (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) statüsündeki adaylardan alım yapılacak. İşçi alımlarının İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvuru koşulları merak edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2026 yılı için sürekli işçi alımı başvurularını İŞKUR üzerinden başlatıyor.
MSB bünyesine 87'si engelli ve 91'i TMSY statüsündeki olmak üzere toplam 178 sürekli işçi alımı yapılacak.
Başvurular 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Başvuru koşulları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olmak, belirli suçlardan mahkum olmamak gibi şartlar yer alıyor.
Engelli statüsünde başvuru yapacak adayların en az yüzde 40 vücut fonksiyon kaybı olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor.
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsündeki adayların, yaralanmalarını belgeleyen resmi evraklara sahip olması şart.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK 2026

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 87 engelli birey ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) statüsündeki 91 aday olmak üzere toplam 178 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 06-10 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacaktır.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

MaddeŞartlar
1Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
3Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.).
8Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malûllük aylığı almıyor olmak.
9Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak.
10İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
11Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu halde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
13Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14Adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması işlemlerinin yürütülebilmesi için MERNİS'e kayıtlı ikametgâh adreslerinin ve iletişim numaralarının güncel olması gerekmektedir. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.
15Terörle mücadelede malûl sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde başvuru yapacaklar için; Mülga 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, Mülga 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malûl sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
16Engelli statüsünde başvuru yapacaklar için; Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmaları gerekmektedir.
