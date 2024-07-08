İslam Memiş açıkladı! Altın fiyatları bu hafta ikiye ayrılacak: Perşembeden önce ve perşembeden sonra

08 Temmuz 2024 10:20 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:33

Ağustos ayına dikkat! Uzmanlar uyardı, daha çok artacak!

Ağustos ayına dikkat! Uzmanlar uyardı, daha çok artacak!

Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.

"Bu haftayı ikiye ayıracağız" diyen İslam Memiş, haftanın önemli başlıklarının altın fiyatını nasıl etkileyeceğini aktardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'dan gelecek değerlendirmelere dikkat çeken uzman, para piyasalarında yeni fiyatlamalara neden olacak gelişmeleri yorumladı.

ALTINDA PERŞEMBE UYARISI

Altın fiyatları, ABD istihdam verilerinin ardından Cuma günü kazanımlarını yükseltti.

Ons altın fiyatı geçen hafta yüzde 2,8 artışla 2 bin 392 dolara çıktı.

Bu hafta da altını etkileyecek kritik gelişmeler yaşanacak.

İslam Memiş salı günkü Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile perşembe günkü ABD enflasyonuna dikkat çekti.

Altının ons fiyatı bir süredir düşüş yaşayan gram altın fiyatını da yukarı çekti.

Memiş, "Bu haftayı ikiye ayıracağız; Perşembe’den önce Perşembe’den sonra diyerek altın yatırımcısını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İslam Memiş tv100'de yayınlanan "Altın fiyatları ne olur, Bitcoin tekrar yükselir mi?" başlıklı yazısında, şu açıklamalarda bulundu.

ALTINDA YENİ FİYAT BEKLENTİSİ OLUŞTU

"Küresel piyasalar bu hafta ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları önemli olacak. Bu gelişmeler para piyasalarında yeni fiyatlamalara neden olacak.

Bu haftayı ikiye ayıracağız; Perşembe’den önce Perşembe’den sonra diye.

Ons altın, 2 bin 391 dolar seviyesinden haftayı bitirdi. ABD verisi sonrası 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığında bir banda yerleşti.

Bu hafta 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığını takip edeceğim.

GRAM ALTIN ONSU TAKİP EDİYOR

Gram altın yatırımcısı ons’u takip etmeye etmeli. Orada takip edeceğim bant aralığı 2 bin 420-2 bin 520 lira aralığı. Çünkü ons altında yaşanan dalgalanma, gram altın da makas aralığının açılmasını sağlıyor.

Temmuz yükselişler ayı olacak. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.