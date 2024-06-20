İslam Memiş cebinizdeki 200 TL'yi 2 bin TL yapacak tüyoyu verdi! Üstündeki seri numaralarını kontrol edin

20 Haziran 2024 11:35 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:11

Finans analisti İslam Memiş, 200 liranın üzerinde yer alan seri numaralarına dikkat çekti.

200 liranın kontrol edilerek harcanmasını tavsiye eden Memiş, 10 kat getiri sağlayacak tavsiyeyi verdi.

200 TL'nin özellikle son altı rakamı 8’den oluşuyorsa şanslısınız çünkü 200 rakamının önündeki seri numarasının son 6 hanesi aynı ise o paranın değeri 2 bin lira.

200 LİRAYI 2000 LİRA YAPACAK TAVSİYE

TGRT Haber TV canlı yayınında konuşan İslam Memiş, para kazanmanın bilinmeyen detayını verdi.

Cebinizdeki 200 TL'yi 2 bin TL yapmak için bakmanız gereken tek bir yer var.

200 liranızı kontrol etmeden harcamayın.

200 rakamının önündeki seri numarasının son 6 hanesi aynı ise o paranın değeri 2 bin lira.

SON ALTI RAKAMI 8'DEN OLUŞUYORSA ŞANSLISINIZ

Numerolojide 8 rakamına dikkat çeken İslam Memiş, paranızın üstündeki son altı rakamın 8’den oluşmasının büyük getiri sağlayacağını savundu. Çünkü 8’in dünyada insanlar için anlamı var.

Özellikle Çin’de 8 rakamına büy7ük bir ilgi olduğunu aktaran Memiş, 8’li rakamı olan paralara binlerce dolar ödendiğini ifade etti.

Bu paraları satın almak için koleksiyoncuların ciddi paralar ödediğini belirten piyasa uzmanı, sadece 200 TL’nin seri numarası değil, dolar için de geçerli olduğunu aktardı.

HATIRA ÖZELLİĞİ OLAN PARALARA TALEP ÇOK

Paranızın seri numarası 6 haneden oluşuyorsa 2-3 bin dolar değerinde kazanç sağlayabilirsiniz. Paranın o seri numaralarına ise SOLİD adı veriliyor.

'Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var' diyen İslam Memiş, paranın kontrol edilmeden harcanmaması gerektiğini aktardı.