İslam Memiş, panik yapmayın dedi! Gram altının kaç liraya düşeceğini açıkladı

05 Ağustos 2024 14:46 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:16

İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatı eze eze yoluna devam edecek! Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak

İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatı eze eze yoluna devam edecek! Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak

İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gerilimi yorumladı. Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak bu hafta altın fiyatlarının yönünün nasıl olacağını açıkladı. Deneyimli uzman alım fırsatını işaret etti.

İslam Memiş, piyasalarda yaşanan hareketliliğe değinerek yatırımcılara seslendi. Memiş, altın, borsa, kripto para ve döviz kuruyla ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.

Memiş'in "Gergin ve belirsiz bir haftaya hazır olun!" başlıklı tv100.com'daki yazısı şöyle;

"Para piyasalarında takip edeceğim bant aralıkları şöyle:

Bist100 endeksi;

Sert düşüşle haftayı 10 bin 473 puanda tamamlamıştı.

Yüzde 3 değer kaybetmişti.

Görünüm negatif.

10 bin 50 puan seviyesi destek seviyesi.

Tutunamazsa beklediğim o 9 bin 400 efsanesi olur.

Döviz kurları;

Dolar/TL 33,20 lira, Avro/TL 35,26 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Genel beklentim de bir değişiklik yok, yukarı yönlü hareketler devam edebilir.

EUR/USD paritesi;

Cuma günü 1,0781-1,0923 aralığında işlemler gerçekleştirdi.

Bu hafta 1,0850-1,0950 aralığını takip edeceğim.

ALTINDA ALIM FIRSATI

Ons altın (xau/usd);

Geçen hafta sert dalgalanmalar gördük. Altın tarafında panik yapmamalı. Aşağıya gelmesini bekliyorum. 2 bin 360-2 bin 460 dolar beklentim geçerli. Ancak İran misilleme yapar, İsrail’de işi uzatırsa 2 bin 480 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir 2 bin 520 dolar seviyesi test edilebilir.

Bu hafta 2 bin 390-2 bin 450 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram altın tarafında sloganımız aynı “Gram altın yatırımcısı ons’u takip edecek, ons nereye gram oraya”

BIÇAK SIRTINDA BİR PİYASA

Bitcoin (BTC);

ABD Başkan adayı Donald Trump’ın geçen hafta sonu yaptığı açıklamalardan sonra yatırımcısını sık sık uyardım “Manipülasyon açıklamalar, dikkat edin, batarsın, 8-9 bin dolar satış görürseniz şaşırmayın!” uyarılarımı anımsatmak isterim.

59-65 bin dolar aralığında oyalanır.

65 bin dolar seviyesinin üzerinde 67-69 ve 71 bin dolar seviyeleri var.