İslam Memiş zengin edecek ipucunu verdi: Yapan köşeyi dönecek! "Size iki taktik vereceğim"

27 Ağustos 2024 14:45 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:48

İslam Memiş 2024'te köşeyi döndürecek iki önemli taktik paylaştı. Finans analisti İslam Memiş, avantajlı yatırım taktiğini ifşa etti. Deneyimli uzman borsa, Mehmet Şimşek istifa iddiaları, gümüş, altın ve kripto para hakkında yorumlarda bulunup yatırımcıları zengin edecek 2 önemli tüyo paylaştı.

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARINA DİKKAT

Borsa İstanbul endeksi 9668 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Geçen hafta sert bir düşüş vardı. Yüzde 2,5 civarında bir değer kaybı yaşandı.

Hazine Maliye Bakanı Şimşek'in istifa ettiğine dair bir manipülasyon haberi çıkması düşüşlerde oldukça etkili oldu ve bu haber akışıyla

birlikte endeks 9668 puan seviyesine kadar geriledi. Ancak her ne kadar 9400 puan seviyesini endeks tarafında beklesek de bu tür manipülasyonlara inanmamayı tavsiye ederim.

Bu bilerek ve isteyerek yapılan bir manipülasyondu. Ciddi bir etkisi oldu. O yüzden varlıklarınızı lütfen sosyal medya dedikoduları ile yönlendirmeyin zarar edersiniz.

Her ne kadar Borsa İstanbul 100 endeksi endeks tarafında 9000 puan seviyesinden çıkış yapıp 2365 lira seviyesinden gümüş pozisyonu alsak da yine 9400 puan seviyesiyle alakalı beklentim geçerli. Ancak bu hafta 9400 9850 puan aralığını Borsa İstanbul 100 endeksini de takip edeceğim. Tepki alımları mutlaka gelecektir. 9800 puan seviyesini attıktan sonra 10.50 puan gibi bir direnç seviyesi var yukarıda.

BORSA İSTANBUL'A GİRMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Özellikle borsa tarafında alım yapmak isteyen, borsa tarafında pozisyon açmak isteyen arkadaşlarımızın kademeli olarak alım zamanınım geldiğini kısa vadede düşünüyorum. O yüzden borsa tarafı her ne kadar aşağıda alan olsa da kademeli aldıktan sonra herhangi bir problem yok. Kademeli alım yaptıktan sonra full girerseniz sıkıntı var.

DOLARDA YÜKSELİŞ TAKİP EDİLECEK

Dolar kuru şu anda 34lira seviyesinde. Dolar tarafında yine 3395 yukarıda 3420 lira aralığını bu haftanın üzerinde takip edeceğim.

Uluslararası piyasalarda doların bu hafta değer artışını beklediğimi söyleyebilirim.

Dolar endeksi psikolojik destek seviyesi 9950. Ora tekrar 10250 dolar seviyesine kadar yükselir. 9950 - 10250 dolar aralığına

odaklanın.

Euro dolar paritesinde düşüş beklediğim için TL kurunu takip eden arkadaşlarımız bu hafta aşağı yönlü hareketlerini izleyebilir.

Euro dolar paritesinde yıl sonuna kadar 1.08 seviyesinden pozisyon almıştık. 2024 yılındaki euro dolar paritesinde beklentimiz bu.

Euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler bekliyorum ve bu düşüşler de 1.0950 seviyesine kadar devam edebilir.

Cuma günü euro bölgesinde enflasyon verisi açıklanacak. Cuma günü Avrupa tarafındaki enflasyon verisi de bu haftaki ajandamda

olmaya devam edecek.

"SİZE İKİ TANE TAKTİK VERECEĞİM"

Elimde eurom var. Bu euromu nasıl değerlendirebilirim, şeklinde sorular alıyorum.

Size iki tane taktik vereceğim.

"Birinci taktiğim euro"

Ben olsaydım dolara geçerdim. Dolara geçip dolarda beklerdim.

Daha sonra elimdeki dolarımla ons altında düşüş beklerdim. Ons altına giriş yapardım bu kadar net ve bu kadar basit.

Gümüş de altına kıyasla ucuz kaldı. Şu anda 2992 dolar seviyesinde. Gümüş de alabilirsiniz ama tercih tamamen sizin.

Gümüş tarafında yükseliş beklediğimi ifade etmek isterim. Gümüşün gram fiyatı 32 lira 68 kuruş seviyesinde. Yine yukarı yönlü hareketlerde 30 seviyelerine gelmişti. 34 lira direncini takip ediyor olacağım.

Elinizdeki euroyla değerli metallere geçmek için bu hafta bir fırsatınız var.

İkinci taktiğim ise taktiğim şu;

Geçen hafta "ons altın tarafında ters köşe olabilirsiniz" uyarılarım vardı. İran tarafında bir misilleme gelmedi biz tekrar ons altın tarafında geçen hafta 2470 dolar destek seviyesini gördük.

Bankadaki varlıklarını fiziki altına çevirmek isteyenler için bir fırsat vardı. Arkadaşlarımız zararsız bir şekilde bu işlemi yapabildi.

Yapamayanlar geç kalanlar için ikinci fırsat ayağınıza kadar geldi.

Bankadan 81.750 dolara dolar tarafına geçiş yapardım. Geçiş yaptığım an itibariyle bankadan fiziki olarak dolarımı alır ons altının az önce de ifade ettiğim gibi 2470 dolar seviyesine kadar 2468 dolar seviyesine kadar gerilemesini bekler 2468 dolar 2470 dolar seviyesinde yine parite yapmak suretiyle altınımı yerine koyardım. Zararsız bir şekilde bu işi bitirmiş olurdum.

ONS ALTIN BEKLENTİSİ

Ons altın 2515 dolar seviyesinde. Yukarıda 2530 dolar direnç seviyesi, aşağıda 2470 dolar destek seviyesini takip edeceğim.

Aşağı yönlü kar satışları beklediğim için 2470 hatta 2468 teknik olarak destek seviyesi var.

2468 dolar seviyesini görmeden gidiş yapmazdım. Sakin bir şekilde kenarda beklemeye devam ederdim.

PETROL VE BİTCOİN KAÇ OLACAK?

Brent Petrol'ün varil fiyatı 78.900. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını tekrar 80 dolar ve üzerinde atak gerçekleştiğini ifade etmiştim. Şu anda

0,75 yani % 1'e varan yükselişle haftaya başladı.

Petrol fiyatlarındaki beklentim yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyor.

Bitcoin 63.786 dolar seviyesinde 64.000 direncine takıldı. Takip ettiğimiz bant aralığı 54.000 - 64.000 dolar aralığı.

Bu hafta 41.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum."