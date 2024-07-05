İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı! 'Saat 15.30'a kadar vaktiniz var'

05 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:47

Finans analisti İslam Memiş, altın alacaklara kritik uyarılarda bulundu.

Piyasalar için bugün saat '15.30' uyarısına dikkat çeken İslam Memiş, takip edilecek bant aralıklarını paylaştı.

Altın, yatırımcılara ekonomik görünümle ilgili ipucu sunacak ABD istihdam verileri öncesi art arda haftalık yükselişe yöneldi.

İslam Memiş'ten peş peşe uyarılar geldi.

ALTININ GRAMI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altın, yatırımcılara ekonomik görünümle ilgili ipucu sunacak ABD istihdam verileri öncesi art arda haftalık yükselişe yöneldi.

İslam Memiş gram altına dikkat çekerek saat 15.30'dan sonraki rakamı paylaştı.

Bugün saat 15.30'da açıklanacak olan ABD istihdam verisi öncesi altında yükselişler yaşandı.

İslam Memiş, gram altında ABD'de açıklanacak kritik verinin ardından "Dolar karşısındaki varlıklarda geri çekilmeler göreceğiz." dedi.

DOLAR/TL KURU GÜÇLÜ DURUŞUNU KORUYACAK

ABD'de tarım dışı istihdam verisi öncesi dolar kurunda sakin bir seyir olduğunu ifade eden Memiş, "Dolar endeksinin 104.91'e gerilemesine rağmen dolar/TL kuru güçlü duruşunu korumaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

İslam Memiş, "Dolar karşısındaki varlıklarda geri çekilmeler göreceğiz ya da yukarı yönlü hamleler göreceğiz. Aksi olursa kontrollü yükseliş olabilir" ifadelerini kullandı.

ALTIN ALACAKLAR İÇİN SON UYARI

Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Tarım dışı istihdam verisini bekleyen bir piyasa var. 2300 dolar destek seviyesini izleyeceğiz.

Tarım dışı istihdamdan daha az rakam gelirse bu kez 2380 direncine bakılacak.

Gram altın için 2450-2500 lira aralığını kısa vadede alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz.

İslam Memiş, ons altını da değerlendirdi.

Ons altında yılın ikinci yarısında 2600 dolar beklentisini dile getirerek, "Altında yukarı yönlü hareketler yılın ikinci yarısında devam edecek." ifadelerini kullandı.