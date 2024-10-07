İslam Memiş'ten perşembe uyarısı geldi! Altın fiyatlarında öncesi ve sonrası çok fark edecek

07 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:02

Finans analisti İslam Memiş'ten yeni hafta için uyarı geldi. İslam Memiş, gram altın ve ons altın fiyatı için perşembe gününe dikkat çekerken döviz kurları ve borsa için de değerlendirme yaptı. Deneyimli uzman, "Bu haftayı ikiye ayıracağız; Perşembe’den önce Perşembe’den sonra." dedi. İşte 7 Ekim haftasında altın fiyatları ve piyasalarda son durum.

Yeni haftada altın​ için kritik bir açıklama geldi. Finans analisti İslam Memiş​, perşembe günkü ABD​ enflasyonuna dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Memiş, ABD enflasyon​ verisinin bu hafta para piyasalarında yeni fiyatlamalara neden olacağını belirtti. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 3 bin TL’nin üzerine çıkarken uzmanından altın değerinde bir tavsiye geldi. İşte yeni haftada dolar, euro, borsa​ ve altında beklentiler.

SAVAŞ ORTAMINDA BORSA SATIŞLARINDAN KORKMAYIN

Borsa İstanbul'da geçen hafta beklediğim pozitif seyir gerçekleşmedi. Nedeni şu; Sayın Cumhurbaşkanımız Meclis açılışında İsrail'le alakalı bedeli ne olursa olsun karşısında durmaya devam edeceğiz dedi ve savaşta İsrail'in gözünün Türkiye'de olduğunu ifade etti. Buradaki gerilimle birlikte borsadaki satışların hızlandığını, yabancı yatırımcıların özellikle çıkış yaptığını söyleyebilirim. Tabii ki bu söylemle birlikte borsadaki satışlar halen devam ediyor.

9100 puan seviyesi önemli bir destek seviyesi. Her ne kadar bu hafta tekrar 10.000 denemesini beklesek de dün gelen açıklamalardan sonra borsadaki satışların derinleştiğini ve hızlı bir şekilde devam ettiğini hep beraber gözlemliyoruz. 9100 puan seviyesinin üzerinde tutunamazsa aşağıda 8700 puan seviyesine kadar bir alanı var.

Savaş ortamında borsadaki satışlardan korkmayın. Aksine bu satışlar ilk defa borsaya girecekler için de fırsat veriyor. Bu fırsatları, orta ve uzun vadeli yatırımcılar değerlendirmeli. Önemli olan şu; Sen trenin neresinden bindin? Başında mı bindin, sonunda mı bindin? İşte burada özellikle 10.000 puan seviyesinin üzerinde veya 11.000 puan seviyesinin üzerinde maliyet yapanlar zarar etti ama 9400 ve 9100 puan aralığından giriş yapanlar da şu anda beklemeye devam ediyor.

Biz son alımımızı 9275 puan seviyesinden yapmıştık. 6 aydaki hedef endeks 12.000 puan seviyesi ama tarım mallarımı daha çok önemsediğimi ve tarım emtiaların 2025 yılında borsaya kıyasla daha pozitif seviyede olacağını tekrar sözlü olarak ifade etmek isterim.

KRİTİK GÜN PERŞEMBE UYARISI YAPTI

ABD'de beklenenden yüksek gelen tarım dışı istihdam verileri ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı, Kapalıçarşı'da gram altını 3 bin TL’nin üzerine çıkardı. İslam Memiş, gram altın, ons altın, döviz kurları ve borsa için Kritik gün perşembe uyarısı yaptı. Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyonuna dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

ABD’den gelen güçlü veriler ve Orta Doğu’daki gerginlikler ile altın fiyatlarının bu hafta da yukarı yönlü hareket edebileceğini söyleyen İslam Memiş, ons altının dikkatle takip edilmesi gerektiğini aktardı.

ONS NEREYE GRAM ORAYA

İslam Memiş, altın piyasasında bu hafta önemli veri hareketliliği olacağını, ancak piyasaların bu verilere sınırlı tepki vereceğini ifade ederek ons altında 2 bin 630-2 bin 680 dolar seviyelerinin izlenmesi gerektiğini, gram altın için de 2 bin 980 TL ile 3 bin 80 TL arasında alan olduğunu aktardı.

DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİ

İslam Memiş dolar ve euro için şu açıklamayı yaptı;

Dolar/TL kuru 34,23 lira, avro/TL 37,63 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Döviz kurlarında genel beklentim pozitif olduğunda düşüşlerin TL bazlı kalıcı olmasını beklemiyorum.