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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İSO imalat PMI mart ayında yılın en düşük seviyesine yaklaştı

İSO İmalat PMI, Mart ayında 47,3 olarak ölçüldü. 2024 Ekim ayından bu yana en düşük değer ve faaliyet koşullarındaki yavaşlama bir yıl geride bırakıldı. Yeni siparişler ve ihracat siparişlerinde düşüşler görüldü. İmalatçılar zorlu piyasa koşullarına uyum sağlamaya çalışıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 11:53

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Mart İmalat PMI verilerini açıkladı. Uzun süredir devam eden yavaşlama eğilimi devam etti. PMI 5 ayın en düşük seviyesinde.

SANAYİ YAVAŞLAMA EĞİLİMİ DEVAM ETTİ

İSO Türkiye İmalat PMI, mart ayında 47,3’e gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Böylece imalat sektöründeki yavaşlama üst üste 12. ayına girdi.

YENİ SİPARİŞLER VE ÜRETİM GERİLEDİ

Yeni siparişler 21 aydır azalmaya devam ederken, yeni ihracat siparişleri Kasım 2022’den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Üretim, Ekim 2024’ten bu yana en belirgin yavaşlamasını yaşadı.

İSTİHDAM DÜŞERKEN STOKLAR DEĞİŞMEDİ

İmalat sektöründe istihdam üst üste dördüncü ay geriledi, ancak düşüş hız kesti. Nihai ürün stoklarındaki yatay seyir, 10 aylık düşüş trendini sona erdirdi.

GIDA ÜRETİMİ BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Gıda ürünleri sektörü güçlü üretim artışını sürdürdü. Metalik olmayan mineraller, ağaç ve kâğıt ürünleri ile kara ve deniz taşıtları sektörleri de büyüme gösterdi.

ANA METALLERDE KESKİN YAVAŞLAMA

Ana metaller sektörü, Ekim 2018’den bu yana en belirgin daralmayı yaşadı. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektöründe de üretim Nisan 2020’den bu yana en sert düşüşü gördü.

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TEDARİKÇİ TESLİMATLARI HIZLANDI

Çoğu sektörde girdi talebi düştü ve bu durum teslimat sürelerini kısalttı. Ana metal sektöründe en güçlü iyileşme kaydedildi.

MALİYETLER ARTARKEN TEKSTİLDE FİYATLAR DÜŞTÜ

Girdi maliyetleri yüksek seyretse de artış hızı yavaşladı. Nihai ürün fiyatları genel olarak yükselirken, tekstil sektöründe son üç ayda ilk kez düşüş yaşandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

İmalat sektörü PMI nedir?
PMI, imalat sektörünün ekonomik sağlığını ölçen bir göstergedir. Dolayısıyla satın alma yöneticilerine ve bütün karar vericilere gidişat hakkında fikir verir. Endeks sadece imalat için değil tüm ekonomi için önemlidir.
ETİKETLER
#imalat sanayi
#imalat
#Imalat Sektörü
#Imalat Sanayisi
#İSO imalat PMI
#Ekonomi
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