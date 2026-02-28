Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Piyasalarda kritik bekleyiş! İsrail-İran savaşı fiyatları altüst edebilir: 'Yüzde 10 artar'

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde uranyum zenginleştirme konusundaki görüş ayrılıkları sürerken bugün İsrail, İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk artışa yol açabileceği belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 13:12

Donald Trump, ABD ile arasındaki müzakerelerde uranyum zenginleştirme konusunda ahran'ın "iyi niyetli ve açık" bir tutum sergilemediğini belirtmiş ve bu durumdan memnun olmadığını dile getirmişti. Trump yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini belirtirken, tarafların diplomatik yollardan çözüm aradığının altını çizmişti. Bu açıklamaların ardından bugün , İran'a önleyici saldırı düzenlediğini duyurdu.

Piyasalarda kritik bekleyiş! İsrail-İran savaşı fiyatları altüst edebilir: 'Yüzde 10 artar'

0:00 259
HABERİN ÖZETİ

Piyasalarda kritik bekleyiş! İsrail-İran savaşı fiyatları altüst edebilir: 'Yüzde 10 artar'

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirme konusundaki tutumunu eleştirmesinin ardından İsrail'in İran'a önleyici saldırı düzenlediği ve bu durumun küresel petrol fiyatlarında artış beklentisine yol açtığı belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda 'iyi niyetli ve açık' bir tutum sergilemediğini belirtmişti.
İsrail, İran'a önleyici saldırı düzenlediğini duyurdu ve bazı İsrail medyası saldırının ABD ve İsrail tarafından ortak gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Müzakerelerdeki temel anlaşmazlık, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebiyle ilgili.
Bölgedeki askeri hareketlilik küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını artırırken, enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik endişeler fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
Petrol fiyatları, şubatın son işlem gününü yaklaşık yüzde 3 artışla 73,12 dolardan kapatarak Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Uzmanlar, saldırının şiddeti ve kapsamına bağlı olarak petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış beklendiğini, Hürmüz Boğazı'nın kapanması halinde ise fiyatların çok daha sert yükselebileceğini belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Piyasalarda kritik bekleyiş! İsrail-İran savaşı fiyatları altüst edebilir: 'Yüzde 10 artar'

"İRAN'A BÜYÜK BİR OPERASYON DÜZENLEDİK"

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi. İsrail medyasından bazı haberler, İran’a yönelik saldırının ABD ve İsrail tarafından ortak şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü. Trump da “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık” ifadeleriyle iddiaları doğruladı.

Piyasalarda kritik bekleyiş! İsrail-İran savaşı fiyatları altüst edebilir: 'Yüzde 10 artar'

Müzakerelerdeki en temel anlaşmazlık, İran'ın nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürmesi karşılığında uluslararası yaptırımların kaldırılmasını talep etmesine karşın, ABD'nin Tahran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını istemesi olarak öne çıkıyor.

ENDİŞELER FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ DESTEKLİYOR

Bölgedeki askeri hareketlilik küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını artırırken, enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik endişeler fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

, şubatın son işlem gününü yaklaşık yüzde 3 artışla 73,12 dolardan kapatarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varili ise yüzde 2,7 yükselişle yaklaşık 67,22 dolardan işlem gördü.

Bölgede gerilimin tırmanması halinde enerji piyasalarında oynaklığın artabileceği öngörülürken, uzmanlar ABD yönetiminin düşük petrol fiyatlarını destekleyen politika yaklaşımı nedeniyle İran'a yönelik olası bir askeri müdahalenin küresel piyasalarda kalıcı ve yüksek fiyat baskısı oluşturma riskini göze alamayacağını belirtiyor.

Piyasalarda kritik bekleyiş! İsrail-İran savaşı fiyatları altüst edebilir: 'Yüzde 10 artar'

PETROL FİYATLARINDA YAKLAŞIK YÜZDE 10'LUK ARTIŞ BEKLENİYOR

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyat artışlarının kalıcı olmasını beklemediğini belirterek, "ABD yönetiminin, istihdam ve tüketici harcamaları üzerindeki olası baskılar nedeniyle petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde seyrettiği bir piyasa ortamını göze alacağını düşünmüyorum." dedi.

Rizvi, piyasalardaki şok etkisinin saldırının şiddeti ve kapsamına bağlı olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Petrol fiyatlarındaki artış, enerji altyapısının hedef alınıp alınmamasına bağlı olacak. Olası bir saldırıda ABD'nin enerji altyapısını hedef almaktan kaçınacağını düşünüyorum. Ancak bu durumda bile petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış görülebilir. Eğer saldırı çok sınırlı kalırsa, pazartesi günü petrol fiyatlarında düşüş de yaşanabilir. Küresel hisse senetlerindeki satış baskısı da saldırının niteliği ve şiddetine bağlı olacaktır. Piyasaların önemli bir kısmı zaten olası bir saldırıyı fiyatlıyor. Bu nedenle sert bir dalgalanma için beklenenden daha büyük bir tırmanış gerekir. Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde belirsizlik nedeniyle küresel piyasalarda satış baskısı görülebilir."

Rizvi, Hürmüz Boğazı'nın kapanması halinde fiyatların sert yükselebileceğine işaret ederek, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda petrol fiyatları varil başına 150 dolara kadar çıkabilir, küresel büyüme yaklaşık yüzde 1,5 baskı altında kalabilir, altın fiyatları 6 bin 500 doların üzerine yükselebilir ve ABD enflasyonu yeniden yüzde 4,5 seviyesine yaklaşabilir." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da uzun süreli bir çatışmanın en çok gelişmekte olan piyasaları etkileyeceğini vurgulayan Rizvi, "Gelişmekte olan ülkelerde enerji bağımlılığı bazı durumlarda yüzde 80-95 seviyelerine ulaşıyor. Bu tablo, gıda enflasyonu ve yaşam maliyeti krizini daha da derinleştirebilir. Çatışmanın diğer bölgesel aktörleri kapsayacak şekilde genişlemesi, özellikle Suudi Arabistan ve İsrail’in sürece dahil olması halinde, piyasalar bölgesel savaş riskini fiyatlamaya başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada!
Engelli ve eski hükümlülere 735 bin TL hibe! Başvurular başladı! İşte son tarih
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail yeni savaşın fitilini ateşledi! İran'a saldırı başlattı
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da patlama sesleri
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#İsrail
#iran
#jeopolitik riskler
#Nükleer Anlaşma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.