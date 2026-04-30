Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde yer alan devlet payı yüzde 0.5 olarak belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İşsizlik maaşı fonunda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'ndaki devlet payı yüzde 1'den yüzde 0.5'e düşürüldü. İşsizlik sigortası primleri ve sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümlerin yer aldığı 49'uncu maddede yer alan devlet payı %0.5 olarak belirlendi. Daha önce sigortalı %1, işveren %2 ve devlet %1 oranında ödeme yapıyordu. Cumhurbaşkanı kararıyla devletin payı %50 azaltılarak %1'den %0.5'e düşürüldü. Bu değişiklikle işsizlik ödeneği fonunda devletin katkısı azalsa da, maaşı hak edenlerin ücretlerinde bir düşüş yaşanmayacak. İşsizlik Fonu'nun büyüklüğü 2025 yılında 600 milyar lirayı aşmıştı. Karar, Mayıs ayı başından itibaren yürürlüğe girecek.

Kanunun 49’uncu maddesine göre kapsama giren tüm sigortalılar, işverenler ve devlet işsizlik sigortası primi ödüyor. Prim oranı, prime esas aylık brüt kazanç üzerinden, yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 de devlet ödeme yapıyordu. İlgili madde, katkı paylarını yüzde 50’ye kadar azaltma ve aynı oranda artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriyor.

ÖDENEN MAAŞLAR DEĞİŞMEYECEK

İşsizlik fonuna devletin katkısının azalmasıyla birlikte maaşı hak edenlerin ücretlerinde düşüş yaşanmayacak ve aynen maaşlar yatmaya devam edecek.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR ÖDENİYOR?

Son 4 ay 2026 yılına ait asgari ücretle çalışana 13 bin 111 lira 72 kuruş, son 4 ay brüt 55 bin lira ile çalışanlara 21 bin 833 lira 2 kuruş, son 4 ay brüt 80 bin lira ile çalışanlara 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor.