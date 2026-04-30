İşsizlik maaşı fonunda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde yer alan devlet payı yüzde 0.5 olarak belirlendi.
Kanunun 49’uncu maddesine göre kapsama giren tüm sigortalılar, işverenler ve devlet işsizlik sigortası primi ödüyor. Prim oranı, prime esas aylık brüt kazanç üzerinden, yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 de devlet ödeme yapıyordu. İlgili madde, katkı paylarını yüzde 50’ye kadar azaltma ve aynı oranda artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriyor.
İşsizlik fonuna devletin katkısının azalmasıyla birlikte maaşı hak edenlerin ücretlerinde düşüş yaşanmayacak ve aynen maaşlar yatmaya devam edecek.
Son 4 ay 2026 yılına ait asgari ücretle çalışana 13 bin 111 lira 72 kuruş, son 4 ay brüt 55 bin lira ile çalışanlara 21 bin 833 lira 2 kuruş, son 4 ay brüt 80 bin lira ile çalışanlara 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor.