İstanbul'dan yeni turist rekoru geldi! Megakent 2024'ün ilk 5 ayında 7 milyon kişi ağırladı

26 Haziran 2024 12:08 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Muhalefet ile ittifak olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Muhalefet ile ittifak olmaz

İstanbul'a dünyanın dört bir yanından turist akıyor.

Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 7 milyon turist ağırlayan İstanbul'a Rusya başta olmak üzere Amerika ve Almanya'dan turistler ilgi gösterirken, gelen yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.

İSTANBUL TURİZM REKORU KIRDI

İstanbul, zengin ve eşsiz tarihi mimarisi, geniş mutfak kültürü ve sayısız kültür-sanat etkinliği ile dünyanın gözdesi olmaya devam ediyor.

Çok kültürlü bir metropol olan İstanbul, 2024'ün ilk 5 ayında yaklaşık 7 milyon kişi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, söz konusu dönemde tüm yılların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 10,31 ARTTI

İstanbul'u 2024 yılının ilk 5 ayında 6 milyon 923 bin 768 yabancı ziyaret etti.

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,31 arttı.

İstanbul, mayıs ayında ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11,48 artışla 1 milyon 678 bin 832 yabancı ziyaretçi ağırladı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ 176 BİN 702 KİŞİ İLE RUSYA'DAN

Mayısta en çok ziyaretçi Rusya'dan geldi.

İstanbul'a mayıs ayında giriş yapan en çok ziyaretçi 176 bin 702 kişi ile Rusya Federasyonu'ndan oldu.

Onu 140 bin 214 kişi ile Almanya takip etti.

Amerika Birleşik Devletleri 90 bin 318 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

84 bin 587 kişi ile İran dördüncü oldu.

İran’ı sırasıyla 80 bin 52 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 66 bin 170 kişi ile Fransa ve 57 bin 71 kişi ile Suudi Arabistan takip etti.

TURİSTLER İSTANBUL HAVALİMANINI TERCİH ETTİ

İstanbul'a mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı mayıs ayında 1 milyon 198 bin 723 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi.

İstanbul'a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı’nın payı yüzde 72,85 oldu.