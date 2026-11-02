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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:13

İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayı perakende fiyat indeksini açıkladı. İndekste yer alan 336 üründen 231’inin fiyatı artış gösterirken, ekim ayının zam şampiyonu yüzde 50,71 artışla salatalık, fiyatı en çok gerileyen ürün ise yüzde 26,21 düşüşle limon oldu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:13

'da ekim ayında fiyatı en çok artan ürün , en çok düşen ise oldu.

(İTO), ekimde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya kıyasla indekste yer alan 336 ana üründen 231'inin fiyatı artarken 29'unun fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 50,71 ile salatalık olurken bu ürünü yüzde 36,98 ile domates, yüzde 27,35 ile test kitapları, yüzde 27,15 ile sivri biber, yüzde 26 ile çarliston biber, yüzde 25,67 ile kadın eteği, yüzde 23,32 ile edebi kitaplar, yüzde 23,26 ile erkek kazağı ve yüzde 22,55 ile kabak izledi.

İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

Fiyat artışı kadın gömleğinde yüzde 22,30, kadın kabanında yüzde 22,05, dolmalık biberde yüzde 21,31, erkek botunda yüzde 19,04, kadın pantolonunda yüzde 18,53, erkek ceketinde yüzde 17,25, LPG'de (otogaz) yüzde 17,19 oldu.

EN ÇOK LİMON VE FINDIK İÇİNİN FİYATI DÜŞTÜ

Ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında ilk sırada yüzde 26,21 ile limon yer aldı.

Limonu yüzde 9,92 ile fındık içi, yüzde 8,95 ile araç kiralama ücreti (günlük), yüzde 8,50 ile elma, yüzde 7,65 ile üzüm, yüzde 4,97 ile kuru soğan, yüzde 4,60 ile altın mücevherat, yüzde 3,60 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti ve yüzde 2,84 ile badana ve boya malzemeleri izledi.

Fiyat düşüşü sarımsakta yüzde 2,55, taze fasulyede yüzde 2,09, havuçta yüzde 2,01, yeşil soğanda yüzde 1,31, ıslak havlu/mendilde yüzde 0,93, kavurmada yüzde 0,76, fındık ezmesinde yüzde 0,34 olarak gerçekleşti.

 

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ETİKETLER
#limon
#İstanbul
#salatalık
#istanbul ticaret odası
#Fındık Içi
#Ekonomi
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