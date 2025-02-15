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 | Kübra Çelepi

İzmirli öğrencilere müjde: Yüzde 50 indirim geliyor! 1 Mart'ta başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart itibariyle aylık 480 TL’ye 100 biniş hakkı sunan Öğrenci Abonman Kartı uygulamasını başlatıyor. Uygulama ile abonman kullananlar için ulaşım masraf yaklaşık yarı yarıya düşecek, tek biniş ücreti ise 4,80 TL’ye inecek.

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İzmirli öğrencilere müjde: Yüzde 50 indirim geliyor! 1 Mart'ta başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 16:15

İzmir'de 1 Mart'tan itibaren öğrenciler için aylık 480 TL'ye 100 biniş hakkı sunan Öğrenci Abonman Kartı uygulaması başlıyor. Öğrenci Abonman Kartı, mevcut İzmirim Kart sistemine entegre çalışacak.

İZMİR'DE ÖĞRENCİLERE AYLIK 480 TL'YE 100 BİNİŞ HAKKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında kabul edilen karar kapsamında 1 Mart’tan itibaren başlayacak yeni sistemle birlikte öğrencilerin toplu ulaşım masrafı yaklaşık yüzde 50 daha azalacak.

İzmir’de öğrenim gören öğrencilerin aylık yalnızca 480 TL’ye 100 biniş hakkı elde edeceği yeni sistem Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında kabul edildi. Böylece 8,58 TL olan tek biniş ücreti, abonman kullanan öğrenciler için 4,80 TL’ye düşecek. Kullanılmayan biniş hakları bir sonraki aya devredilemeyecek.

İZMİRİM KART SİSTEMİNE ENTEGRE ÇALIŞACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) onaylanan Öğrenci Abonman Kartı, mevcut İzmirim Kart sistemine entegre çalışacak. Öğrenciler, İzmirim Kart mobil uygulamasını kullanarak abonman yüklemesi yapacak. Abonman kullanmak istemeyen, öğrenci tarifesi ile devam etmek isteyen öğrenciler mevcut sistemle kartlarını kullanabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

İzmir kart olmadan izbana binilir mi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçlarında ve Büyükşehir - TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da kullanılan, fiziksel kart olmadan QR kodla binişi sağlayan Dijital İzmirim Kart uygulaması hayatı kolaylaştırıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Tek kullanımlık İzmirim Kart nereden alınır?
İzmirim Kartınızı, şehirdeki tüm satış noktaları ve dolum gişelerinden, ayrıca 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 16 noktada kurulan geçici satış ve dolum istasyonlarından satın alabilir ve dolum yapabilirsiniz.
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