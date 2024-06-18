JasmyCoin 24 saatte yüzde 4 değer kazandı! Temmuz'a kadar 1 dolar olacak iddiası

18 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:08

Altcoin JasmyCoin (JASMY) son 24 saatte yüzde 4 değer kazanarak 0,03566 dolar oldu.

Tokyo merkezli JasmyCoin günün ilk saatlerinde 0,03566 dolardan işlem görerek yüzde 4’lük yükseldi.

JasmyCoin’in 24 saatlik işlem hacmi 243 milyon dolara çıktı.

JASMYCOİN 1 DOLAR OLACAK MI?

CoinMarketCap’e göre, potansiyel Nvidia iş birliği söylentileri JasmyCoin yükselişi üzerinde etkili oldu.

Ayrıca olumlu piyasa duyarlılığının JASMY'ni 1 dolara ulaştırabilir.

JasmyCoin ivme artışı piyasa değerini yaklaşık 1.76 milyar dolara yükselterek piyasa değeri sıralamasında 53’ncü sıraya taşıdı.

Japonya merkezli proje ve hizmet tokeni olarak JASMY, kendi ülkesindeki daha uygun düzenlemelerle karşılaşacak.

Japonya, girişim sermayesi firmaların kripto varlıklarını tutmasına izin vermeye yakın.

Onaylanması halinde tasarı, sermayedarların kripto varlıkları karşılığında Web3 girişimlerini finanse edecek.

Bu noktada JASMY‘nin fiyatı daha fazla yükselişin ufukta olduğunu gösteriyor.

Sadece geçtiğimiz ay JasmyCoin yüzde 80 değer artışı yaşadı. Gelecek dönem için JasmyCoin yukarı yönlü seyrini koruyor.

JASMY OLUMSUZLUKLARDAN ETKİLENİP DÜŞEBİLİR

JasmyCoin’in yükselişine katkıda bulunan en önemli faktör Nvidia ile potansiyel bir işbirliği söylentileri.

Ancak Nvidia tarihsel olarak kripto para sektörüne önemli yatırımlar yapmaktan kaçındığı için şüpheler de var.

Tüm bunlarla birlikte piyasa genelindeki duygu olumsuz yönde değişecek olursa JasmyCoin'in fiyatı 0,03 dolara kadar düşebilir.