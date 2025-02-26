Kadınlara erken emeklilikte yeni gelişme! O tarih işaret edildi: SGK sistemi kurmaya hazırlanıyor

Ev hanımlarına emeklilikte yeni gelişme yaşandı. Kadınlar Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı elde edebilecek ve devlet aylık prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak. Ev hanımları için kısmi emeklilik koşulu 4500 güne düşürülecek ve yaş şartında da indirim uygulanacak. Müjde için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş o tarihi işaret etti.

Sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarına yönelik özel bir emekliliğe sistem kurulması ve Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptırarak prim toplayabilecekleri yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Müjde için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş o tarihi işaret etti. Devlet, kadınlar için aylık prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak. 4500 prim gününde kısmi emeklilik hakkı tanıması da planlanıyor. Ayrıca yaş şartında da indirime gidilecek. Öte yandan çocuk sayısına göre emeklilik yaşına indirimler yapılması da gündeme gelebilir.

EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK İÇİN SON VİRAJ

SGK, ev hanımlarına yönelik özel bir emeklilik sistemi kurmaya hazırlanıyor. Yeni emeklilik sisteminde kadınlar için de güzel haberler geldi. Yeni sistem, özellikle sosyal güvencesi olmayan kadınları hedef alacak. Anne olan kadınlar, isteğe bağlı sigorta yaptırabilecek ve ödedikleri primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

4500 PRİM GÜNÜ TOPLAYANLARA KISMİ EMEKLİLİK

4500 prim günü toplayanlar kısmi emeklilik hakkına sahip olurken bundan ev hanımları da yararlanabilecek. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta ile topladıkları primlerin üçte birinin devlet desteğiyle ödenmesi ve SSK–Bağ-Kur eşitlemesi sayesinde erken emeklilikte 7200 prim günü avantajına sahip olacak; kısmi emeklilik koşulu 4500 güne indirilecek ve 10-15 yıl prim yatırmak yeterli olacak.

Çocuk sayısına göre de emeklilik yaşında indirim yapılması gündeme gelebilecek. Ev hanımlarına ayrıca yıpranma hakkı ile de ek prim desteği sağlanacak. Her prim yatırdıkları yıl için en az 90 gün yıpranma hakkı elde edecek ev hanımları, 10 yıl prim yatırdıkları takdirde 900 günlük yıpranma hakkı kazanacak.

PRİM DESTEĞİ YILLIK 12.000 TL'Yİ GEÇMEYECEK

Kadınlara sağlanacak sigorta prim desteği, yıllık 12.000 TL'yi geçmeyecek. Bu destek sayesinde ev hanımları, daha az prim ödeyerek daha kısa sürede emeklilik hakkı elde edebilecek.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE EMEKLİLİK YAŞI

Ev hanımlarının yaş şartında da indirim uygulanacak. Normal şartlarda bir Bağ-Kur’lu kadına kısmi emeklilik için 5400 prim günü ile 58 yaş şartı uygulanıyor. Yeni sistem ile ev hanımları için prim süresi 4500 güne indirildiğinde yaş şartında da indirim uygulanacak.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN KADINLARA MÜJDE

Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili şöyle konuştu;

"Ev kadınları için emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz. Böylece çok büyük bir rahatlama olacak.

29 MAYIS İŞARET EDİLDİ

Hepsinin bir sırası var. Şu 28 Mayıs'ı bir geçelim, 29 Mayıs'ı da büyük bir fetih coşkusuyla inşallah halaylarla, türkülerle, dualarla kutlayalım."