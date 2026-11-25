Uluslararası Ulaşım, Havalimanları ve Lojistik Hizmetleri Fuarı (ILT Iraq Expo) kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde gelinen son aşamayı gazetecilere değerlendirdi. Daha önce imzalanan mutabakat zaptının resmi anlaşmaya çevrilmesi için yürütülen heyet görüşmelerinde sonuca ulaşıldığını belirten Uraloğlu, süreci şu sözlerle aktardı:

"Zaten Türkiye'de bir mutabakat zaptı imzalamıştık. Şimdi onun anlaşmaya çevrilmesiyle ilgili bizim heyetlerimiz günlerdir Bağdat'taydı. Bütün konularda mutabık kalındı. Artık bunun bir metin haline getirilerek kısa zaman içerisinde bir anlaşmaya dönüştürülmesiyle hem Irak tarafında hem de Türkiye tarafında net bir anlaşma yapmış oluruz."

PETROL KARŞILIĞI İNŞAAT VE FON MODELİ DEVREDE

Anlaşmanın içeriğine dair detayları paylaşan Uraloğlu, finansman mekanizmasında petrol karşılığı inşaat ve fon yönetiminin öne çıktığını vurguladı. Irak'taki ulaştırma altyapılarının Türk müteahhitlik firmaları tarafından yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, yıl sonuna kadar sembolik başlangıç adımı atılabileceğini de kaydetti:

"Petrol karşılığı, başta Kalkınma Yolu Koridoru olmak üzere Irak'taki ulaştırma yapılarının Türk müteahhitler tarafından yapılması. Bu noktada fon kurulması, bunun nasıl değerlendirilmesi ve nasıl yönetilmesi gerektiği konularında genel anlamda mutabık kaldığımızı söyleyebilirim. Eğer süreci doğru yönetebilirsek İnşallah Irak'ta ‘taş koyma’, Türkiye'de ‘temel atma’ diyoruz, böyle bir merasimi de yapma imkanımız olabilecek. Zaman açısından bir ay kalmış olmasına rağmen gerçekten çok iyi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim."

TÜRKİYE'YE 70 BİN İSTİHDAM VE 61,5 MİLYAR DOLARLIK GİRDİ

Kalkınma Yolu'nun yalnızca bir transit geçiş hattı değil, geçtiği bölgelerde üretim ve sanayi merkezlerini büyüten bir kalkınma hamlesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye açısından beklenen ekonomik tabloyu şu verilerle özetledi:

İstihdam ve Ekonomik Katkı: Projenin Türkiye için 70 binin üzerinde istihdam sağlayacağı ve 10 yıllık periyotta 61,5 milyar dolarlık ekonomik girdi oluşturacağı belirtildi.

Yeni Üretim ve Lojistik Merkezleri: Koridor boyunca organize sanayi bölgeleri, lojistik bölgeler, lojistik limanlar ve kuru limanların kurulacağı; ihracat, üretim ve sanayinin doğrudan destekleneceği vurgulandı.

HİCAZ DEMİRYOLU VE HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Bağdat temaslarında Hicaz Demiryolu'nun da ele alındığını aktaran Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu ile Hicaz Demiryolu'nun birbirine rakip değil tamamlayıcı projeler olduğunu ifade etti. Küresel ticarette alternatif koridorların önemine değinen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün biz Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık, aynı şekilde modern Hicaz Demiryolu'nu da tamamlamış olsaydık, mesela Hürmüz Boğazı'nı bu kadar çok dünya gündeminde görmüyor olurduk. Dolayısıyla bu koridorlar çok kıymetli. Bunlar birbirinin rakibi değil, kesinlikle birbirinin tamamlayıcısıdır."