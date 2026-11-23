TCMB Başkanı Fatih Karahan, savaş döneminde yüzde 30'lara çıkan enflasyon ana eğiliminin ekimde yüzde 24'e gerilediğini, kasımda ise gıda baz etkisiyle yıllık enflasyonun yükselebileceğini bildirdi. Brüt rezervlerin 13 Kasım itibarıyla 159 milyar dolara indiğini kaydeden Karahan, TL talebinin desteklenmesi gerektiğinde politika faizi ve likidite araçlarının yanı sıra stopaj düzenlemelerinin de devreye alınabileceğini söyledi.

Ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 29,8 olduğunu hatırlatan TCMB Başkanı Fatih Karahan, aylık oynaklıkların ötesindeki genel gidişatı izlediklerini belirtti. Savaşın etkilerinin belirginleştiği mart-haziran döneminde yükselen enflasyonun ana eğiliminin, temmuzdan itibaren gerilemeye başladığını ifade eden Karahan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda savaş döneminde yüzde 30’lar seviyesine yükselen ana eğilim, ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyelerine işaret ediyor. Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor."

Temel mal enflasyonunun son üç aylık ortalamasının yıllıklandırılmış olarak yüzde 12 seviyelerine indiğini, hizmet enflasyonunun ise geçen seneki yüzde 39 düzeyinden ekimde yüzde 31'e çekildiğini aktaran Karahan, bu seyrin kasımda da süreceğini ancak gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyonun kasımda yükselebileceğini kaydetti. Sıkı para politikasının savaş sonrası beklentilerdeki bozulmayı sınırladığını belirten Karahan, hanehalkı beklentilerinin savaş öncesi seviyenin altında seyretmesine karşın yıl başında öngörülen iyileşmenin henüz sağlanmadığını ve dezenflasyon için ihtiyatlı duruşun sürdüğünü vurguladı.

CARİ AÇIKTA BEKLENTİDEN SINIRLI ARTIŞ

Enerji fiyatları ve dış talepteki zayıflığın etkilerine değinen Karahan, 12 aylık cari açığın 2025 sonundaki yaklaşık 30 milyar dolardan ağustosta 41 milyar dolara çıktığını, eylülde ise 39 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Turizm gelirlerinin güçlü seyri ve iç talepteki yavaşlamanın ithalatı sınırlamasıyla artışın başlangıçta beklenenden düşük kaldığını söyleyen Karahan, 2026'da cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngördü.

KÜRESEL DALGALANMA, REZERVLER VE ALTIN VURGUSU

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin enerji arz belirsizliğini canlı tuttuğunu, gelişmiş merkez bankalarının sıkı duruşunun ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin oynaklığı artırdığını ifade eden Karahan, yurt dışı yerleşiklerin başka pazarlardaki kayıpları telafi veya risk dengeleme amaçlı çıkışlarının sermaye akımlarına yansıdığını söyledi.

Rezervlerdeki değişime ilişkin rakamları paylaşan Karahan, savaş öncesi 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin 13 Kasım'da 159 milyar dolar seviyesine gerilediğini, bu düşüşün yaklaşık 32 milyar dolarının altın değerleme etkisinden kaynaklandığını belirtti. Rezervlerdeki azalışın yaklaşık yüzde 60'ının altın fiyatlarından geldiğini vurgulayan Karahan, toplam rezervler içinde altının payının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu, altın-döviz swapı ve Türk lirası-döviz swapı işlemlerini proaktif ve esnek şekilde kullandıklarını ve risk algısı normalleştikçe rezervlerin yeniden artacağını dile getirdi.

"TL'Yİ DESTEKLEYECEK ADIMLAR VE STOPAJ DÜZENLEMELERİ MASADA"

Yurt içinde döviz talebinin sınırlı kalmasını ve TL talebinin istikrarını politikalara duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendiren Karahan, olası zayıflama senaryosuna karşı şu mesajı verdi:

"Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir."

COP31 kapsamında Antalya'da NGFS Yönetim Komitesi çerçevesinde merkez bankalarını buluşturan toplantılara da ev sahipliği yaptıklarını belirten Karahan, iklim değişikliğinin enflasyon, finansal istikrar ve büyümeyi doğrudan etkileyen bir makroekonomik risk olduğunu ve tüm adımların fiyat ile finansal istikrarı güçlendirmeye dönük olduğunu söyledi.