Kişi başına düşen milli gelir rekor kırdı! Dünya'nın en iyi ekonomisi o ülkede

15 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:04

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı

2024 yılında dünyanın en zengini listesinde zirve yenilendi! 29 Mayıs'tan bu yana tam altı kez değişti

2024 yılında dünyanın en zengini listesinde zirve yenilendi! 29 Mayıs'tan bu yana tam altı kez değişti

Kişi başına düşen milli gelirler baz alındığında, dünyanın en zengin ülkeleri listesinde Lihtenştayn dikkat çekti. 2023 yılına baktığımızda Lihtenştayn’da kişi başına düşen milli gelir 165 bin dolar civarındadır.

Lihtenştayn’ın yurtdışına hiç borcu olmamakla birlikte vergi oranı da çok düşüktür.

"ENFLASYON ORANI YÜZDE 2 SEVİYESİNDEDİR"

Orta Avrupa'nın güneybatısında yer alan ve Almanca konuşulan bir mikro devlet olan Lihtenştayn, meşrutiyet ile yönetilen bir prensliktir. 160 km²'lik yüzölçümüyle Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesidir. İsviçre ve Avusturya arasında yer alır.

Ülkede enflasyon, yoksulluk ve işsizlik oranları oldukça düşüktür. Lihtenştayn'da enflasyon oranı yüzde 2 seviyesindedir.

1995 senesinden bu yana Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin üyesi olan Lihtenştayn’da iş gücü ihtiyacının yarısından fazlası ülke dışından tedarik ediliyor.

Ekonomilerinin büyük bir kısmını turizm, eczacılık, diş ürünleri ve optik aletlerin üretimine borçlulardır. Tarımsal faaliyetleri çok fazla olmayan ülkede, başlıca mısır, arpa ve buğday üretiliyor.

MÜSLÜMANLAR YOĞUNLUKTA

Lihtenştayn’da Müslümanlar Hristiyanların ardından en kalabalık ikinci dinî topluluğu oluşturmaktalar. Ülkedeki Müslümanların sayısı 2.500-3.000 civarında olup bu sayı genel nüfusunu %6’sına tekabül eder.

Ülke Müslümanlarının büyük bölümünü Türkler ve Boşnaklar teşkil etmekle birlikte Lihtenştayn’daki Türklerin bir bölümü Lihtenştayn vatandaşlığına geçmiş durumda.

Ülkedeki Türklerin çoğunluğu Avusturya, Almanya ve İsviçre’den çalışmak için buraya gelenler oluşturmakta. Ülke genelinde inançlar arasında büyük bir saygı mevcut.