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Kişi başına düşen milli gelir rekor kırdı! Dünya'nın en iyi ekonomisi o ülkede

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:04
Kişi başına düşen milli gelir rekor kırdı! Dünya&#039;nın en iyi ekonomisi o ülkede

Kişi başına düşen milli gelirler baz alındığında, dünyanın en zengin ülkeleri listesinde Lihtenştayn dikkat çekti. Hristiyanlar nüfusun ardından en fazla Müslümanların yaşadığı 40 bin kişilik Lihtenştayn'da, enflasyon oranı da yüzde 2 civarındadır.

Kişi başına düşen milli gelirler baz alındığında, dünyanın en zengin ülkeleri listesinde Lihtenştayn dikkat çekti. 2023 yılına baktığımızda Lihtenştayn’da kişi başına düşen milli gelir 165 bin dolar civarındadır.

Kişi başına düşen milli gelir rekor kırdı! Dünya'nın en iyi ekonomisi o ülkede - 1. Resim

Lihtenştayn’ın yurtdışına hiç borcu olmamakla birlikte vergi oranı da çok düşüktür.

Kişi başına düşen milli gelir rekor kırdı! Dünya'nın en iyi ekonomisi o ülkede - 2. Resim

"ENFLASYON ORANI YÜZDE 2 SEVİYESİNDEDİR"

Orta Avrupa'nın güneybatısında yer alan ve Almanca konuşulan bir mikro devlet olan Lihtenştayn, meşrutiyet ile yönetilen bir prensliktir. 160 km²'lik yüzölçümüyle Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesidir. İsviçre ve Avusturya arasında yer alır.

Ülkede enflasyon, yoksulluk ve işsizlik oranları oldukça düşüktür.  Lihtenştayn'da enflasyon oranı yüzde 2 seviyesindedir.

Kişi başına düşen milli gelir rekor kırdı! Dünya'nın en iyi ekonomisi o ülkede - 3. Resim

1995 senesinden bu yana Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin üyesi olan Lihtenştayn’da iş gücü ihtiyacının yarısından fazlası ülke dışından tedarik ediliyor.

Ekonomilerinin büyük bir kısmını turizm, eczacılık, diş ürünleri ve optik aletlerin üretimine borçlulardır. Tarımsal faaliyetleri çok fazla olmayan ülkede, başlıca mısır, arpa ve buğday üretiliyor.

Kişi başına düşen milli gelir rekor kırdı! Dünya'nın en iyi ekonomisi o ülkede - 4. Resim

MÜSLÜMANLAR YOĞUNLUKTA

Lihtenştayn’da Müslümanlar Hristiyanların ardından en kalabalık ikinci dinî topluluğu oluşturmaktalar. Ülkedeki Müslümanların sayısı 2.500-3.000 civarında olup bu sayı genel nüfusunu %6’sına tekabül eder.

Kişi başına düşen milli gelir rekor kırdı! Dünya'nın en iyi ekonomisi o ülkede - 5. Resim

Ülke Müslümanlarının büyük bölümünü Türkler ve Boşnaklar teşkil etmekle birlikte Lihtenştayn’daki Türklerin bir bölümü Lihtenştayn vatandaşlığına geçmiş durumda.

Kişi başına düşen milli gelir rekor kırdı! Dünya'nın en iyi ekonomisi o ülkede - 6. Resim

Ülkedeki Türklerin çoğunluğu Avusturya, Almanya ve İsviçre’den çalışmak için buraya gelenler oluşturmakta. Ülke genelinde inançlar arasında büyük bir saygı mevcut.

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Kaynak: tgrthaber.com
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