Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 13 milyar 436,8 milyon lira azalarak 427 milyar 125,9 milyon liraya düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 14:41

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 Ağustos haftasında yaklaşık 35 milyar 548,1 milyon lira artarak 20 trilyon 290 milyar 649,2 milyon liradan, 20 trilyon 326 milyar 197,3 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 36 milyar 253,8 milyon lira azalarak 23 trilyon 867 milyar 68,5 milyon liraya indi.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 475 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 22 Ağustos itibarıyla 28 milyar 773,4 milyon lira artarak 2 trilyon 475 milyar 351,6 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 604 milyar 666,3 milyon lirası konut, 53 milyar 687,2 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 816 milyar 998,1 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 8 milyar 860,3 milyon lira artarak 3 trilyon 6 milyar 685,9 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 374 milyar 442 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 849 milyar 273,3 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 525 milyar 168,7 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 688,7 milyon lira artışla 462 milyar 254,5 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 340 milyar 30,3 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 87 milyar 501,1 milyon lira artarak 4 trilyon 318 milyar 419 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 13 milyar 436,8 milyon lira azalarak 427 milyar 125,9 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,79'u oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap
Memur ve emekliye enflasyon farkı! 2 yıllık zam oranları kesinleşti: İşte ocak ayı maaş hesapları
Memur olmak isteyenler dikkat! 46 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri
ETİKETLER
#tüketici kredileri
#bankacılık sektörü
#mevduat
#Banka Kredileri
#Yasal Öz Kaynaklar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.