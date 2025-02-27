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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

KKM ve kredi kartı harcamaları düştü! Kredi ve mevduat yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerini açıkladı. Kur korumalı mevduat 879 milyar 343 milyon liraya geriledi. KKM'den çıkış geçtiğimiz hafta 40 milyar 249 milyon lira oldu. Kredi ve mevduat ise arttı. Kredi kartı harcamaları da düşüş gösterdi. Tüketici kredileri ve takipteki alacaklar yükseldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 14:22

BDDK verilerine göre, kredi ve mevduat arttı. Kredi kartı harcamaları ise düştü. KKM'de de düşüş devam ediyor. Veriler 21 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

KREDİ VE MEVDUAT ARTARKEN KREDİ KARTI HARCAMALARI DÜŞTÜ

  • Krediler 16 trilyon 663,5 milyar TL'den 16 trilyon 690,9 milyar TL'ye,
  • Mevduat 19 trilyon 702,9 milyar TL'den 19 trilyon 871,2 milyar TL'ye çıktı.
  • Tüketici kredileri 2 trilyon 90,9 milyar TL'den 2 trilyon 92,9 milyar TL'ye yükselirken,
  • bireysel kredi kartları 1 trilyon 915,3 milyar TL'den 1 trilyon 875,3 milyar TL'ye geriledi.
  • Takipteki alacaklar ise 324 milyar TL'den 328,8 milyar TL'ye çıktı.

KKM HIZLA GERİLEDİ

Kur Korumalı Mevduat bu hafta 879 milyar 343 milyon liraya düştü. KKM ve katılma hesapları 919 milyar 592 milyon liradan 879 milyar 343 milyon liraya geriledi. KKM'den çıkış 40 milyar 249 milyon lira oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

KKM 2025'de devam edecek mi?
Merkez Bankası, KKM'nin 2025 yılı içinde bitirilmesinin planlandığını açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı mevduat (KKM) desteği kaldırıldı.
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