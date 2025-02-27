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 | Kübra Çelepi

Memur ve emekli maaşı için hesaplar değişti! SGK’dan sürpriz indirim dokunuşu

SGK, sağlık hizmeti sunucuları ile arasındaki fiyat artışlarında indirime gitti. JP Morgan, bu indirimin enflasyon üzerinde olumlu etki yaratacağını belirterek Şubat ayı enflasyon beklentisini yüzde 2,7'ye düşürdü. Enflasyon rakamları yılda iki kez yapılan güncellemeler doğrultusunda emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkilerken bu düzenlemenin emekliler ve memurların maaş artışlarına ve enflasyona nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Muayene katılım paylarına yapılan indirim kararının maaşlarda kritik bir rol oynaması bekleniyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 11:13

Muayene katılım paylarına yapılan indirimin yankıları sürüyor. SGK, sağlık hizmetlerinde yapılan fiyat artışlarında indirim uyguladı. JP Morgan, bu indirimin enflasyona olumlu etki edeceğini ve Şubat ayı TÜFE beklentisini %2,7'ye düşürdüğünü açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 seviyesinde gerçekleşirse ve enflasyonun düşen bir trende gireceği öngörülürse, Temmuz ayında maaş artış oranının %15 ila %17 arasında olacağı tahmin ediliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz TGRT Haber için hesapladı.

SGK’DAN SAĞLIK FİYATLARINDA SÜRPRİZ İNDİRİM

Yayınlanan düzenleme ile hekim ve diş hekimi muayeneleri için alınacak katılım payı miktarlarında önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri, sağlık uygulama ve eğitim araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, 45 lira olan katılım payı 20 liraya düşürüldü. Ayrıca, aile hekimi sevklerinde yüzde 50 indirim uygulanacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili TGRT Haber'den Kübra Çelebi'ye konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, kararın enflasyona etkisini hesaplayarak emekli ve memur maaşları için önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şöyle;

MUAYENE KATILIM PAYLARI DEĞİŞTİ

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmeti sunucuları ile arasındaki Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında, Ocak ayında yapılan fiyat artışlarında indirime gitti. Muayene katılım paylarına yapılan indirim, enflasyon üzerindeki olumlu etkisiyle dikkat çekti.

JP MORGAN’DAN TÜRKİYE İÇİN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ

Finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından JP Morgan, Türkiye için daha önce belirlediği Şubat ayı enflasyon tahminini revize etti. Yapılan açıklamada, "Türk hükümeti sağlık fiyatlarındaki düzenlenmiş artışları kısmen tersine çevirdi ve toplam potansiyel etki yüzde 1’e kadar ulaşabilir" ifadelerine yer verildi. Bu doğrultuda, JP Morgan Şubat ayı TÜFE beklentisini %3,5’ten %2,7’ye düşürdü.

JP Morgan’ın tahminlerine göre, Ocak ayında manşet enflasyon %42,1 olarak gerçekleşirken, baz etkisiyle birlikte Şubat ayında %39,6’ya gerilemesi bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentisini ise %27,2 seviyesinde korudu.

ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇİYOR MU?

Merkez Bankası’nın her ay düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında, 69 katılımcının Şubat ayı enflasyon beklentisi %3,23 olarak hesaplandı. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %28,30 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kısa süre önce yıl sonu enflasyon tahminini %21’den %24’e çıkardı. Açıklanan tahmin aralığında ise taban %19, tavan %29 olarak belirlendi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KRİTİK HESAPLAMA

Bu veriler ışığında, yılda iki kez yapılan güncellemeler doğrultusunda emekli ve memur maaşlarına yansıması hesaplanabilir. Eğer yıl sonu enflasyon tahmini %24 seviyesinde gerçekleşirse ve enflasyonun düşen bir trende gireceği öngörülürse, Temmuz ayında maaş artış oranının %15 ila %17 arasında olacağı tahmin ediliyor.

ARADAKİ FARK YÜZDE 1'E DÜŞEBİLİR

Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı uygulanmaktadır. 7. dönem toplu sözleşmesine göre, 2025’in ilk 6 ayı için %6, ikinci 6 ayı için %5 zam belirlenmişti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş farkları arasındaki oran %1’e düşecektir.

Bu düzenlemeler, özellikle emekliler ve memurlar için maaş artışlarının enflasyona nasıl yansıyacağını belirlemede kritik bir rol oynayacak."

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Sıkça Sorulan Sorular

4A emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?
Yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış oldu.
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