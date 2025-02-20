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 | Kübra Çelepi

KKM’nin mevduattaki payı düştü! Tüketici kredileri ve bireysel kart borçları arttı

Yatırımcıların kur korumalı hesaplara olan ilgisi azaldı. Başlangıçta yüksek faiz oranları ve döviz kuru koruması sunduğu için cazip olan KKM'de sona gelindi.Yeni düzenlemeler ve piyasa koşulları, yatırımcıları daha farklı seçeneklere yönlendirdi. Yatırımcılar, mevcut piyasa koşullarında daha yüksek getiri vaat eden araçlara yönelerek KKM'den çıkış yapıyor. Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarının (KKM), geçen hafta 919 milyar 592 milyon liraya gerilemesi sonrasında KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 5’in altına düştü.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 16:21

KKM hesapları, döviz kurlarındaki artışı sınırlamak ve Türk Lirası'nı cazip hale getirmek amacıyla önemli bir araç olmuştu. Ancak yavaş yavaş KKM'de sona geliniyor. Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat uygulamasına 2025 yılı içerisinde son verilmesinin planlandığını açıklamıştı. Faiz oranlarının düşmesi ve ekonomik koşulların değişmesiyle birlikte KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 5'in altına indi.

KKM HIZLA GERİLİYOR

BDDK, bankacılık sektörünün genel görünümüne ilişkin güncel verileri paylaştı. Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarının (KKM), geçen hafta 919 milyar 592 milyon liraya gerilemesi sonrasında KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 5’in altına düştü. KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 4,67 seviyesine gerileyerek ilk kez yüzde 5 seviyesinin altına indi.

  • Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 14 Şubat haftasında 177 milyar 485,7 milyon lira artarak 16 trilyon 663 milyar 541 milyon liraya çıktı.
  • Toplam mevduat bankalar arası işlemler dahil 448 milyar 405 milyon lira artış göstererek 19 trilyon 702 milyar 881 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TAVAN YAPTI

Aynı dönemde tüketici kredileri ise 23 milyar 668 milyon lira artışla 2 trilyon 90 milyar 865 milyon liraya yükseldi. Kredilerin 529 milyar 669 milyon lirasını konut, 70 milyar 13 milyon lirasını taşıt, 1 trilyon 491 milyar 183 milyon lirasını ise ihtiyaç kredileri oluşturdu.

KREDİ KARTI ALACAKLARI YÜKSELDİ

Bankacılık sektöründe taksitli ticari kredilerin tutarı 27 milyar 422 milyon lira artarak 2 trilyon 362 milyar 475 milyon liraya çıkarken, bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,9 artış göstererek 1 trilyon 915 milyar 347 milyon lira oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

KKM bitti mi?
Merkez Bankası duyurdu: Kur Korumalı Mevduat (KKM) 2025'te sona eriyor. Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına 2025 yılı içerisinde son verilmesinin planlandığını duyurdu.
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#Ekonomi
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