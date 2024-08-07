Kök maaşını bilmeyen emekliler dikkat! Emekli maaşınız e-Devlet'te

07 Ağustos 2024 15:54 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:00

Ocak-haziran döneminde en düşük emekli aylığı olarak 10.000 lira maaş alan emekliler temmuz ayından itibaren 12.500 TL alacak. Bu kapsamda emekli maaşı zam farkı bugün ödendi. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı farkları hesaplara geçti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ödemenin ardından kök maaşını sorgulamaya başladı. Kök maaşı bulma yöntemi merak konusu oldu.

EMEKLİ KÖK MAAŞINA NEREDEN BAKILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etti. Emekli vatandaşlar için hareketli geçen 2024 yılı güzel haberlerin yılı oldu. Temmuz zammının ardından en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Oluşan zam farkı ise bugün hesaplara yattı. Temmuz farkı kapsamında, emeklilere 2 bin 500 lira ödeme yapıldı. Aynı zamanda yeni maaşlar da e-Devlet'e yansıdı.

Maaşlarının yanında zam farklarını da alan emekliler için çözülemeyen tek bir düğüm kaldı. O da kök maaşları oldu. Birçok emekli hala kök maaşı bilmiyor. Kafa karışıklığına neden olan yönetim e-Devlet aracılığıyla rahatlıkla öğrenilebiliyor.

E-devlet sistemi üzerinde "Emekli Maaşı Sorgulama" bölümünde, emeklilerin kök maaş veya aylık bilgileri görüntülenebilir. Bu bilgilere, https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

SSK VE BAĞ-KUR KÖK MAAŞI BULMA

Sayfada yer alan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" seçeneğini tıklayın.

TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girin.

Ardından sistem sizi otomatik olarak emekli maaş bilgilerinize yönlendirecek.

KÖK MAAŞ NE DEMEK?

Hükümet, düşük kök maaşlar için son düzenlemesini hayata geçirdi.

Kök maaş, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutar demektir.

En düşük emekli aylığına getirilen zamlar olmadan emekli maaşının ham hali anlamına gelir.