Konut fiyatları Mart ayında reel bazda geriledi

TCMB, Mart ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında arttı. Fiyatlar reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azaldı. İşte rakamlardan tüm detaylar...

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Mart ayı (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azaldı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 219,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mart ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerine göre konut fiyatlarında bir önceki aya göre artış yaşanırken, reel bazda gerileme kaydedildi.
Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4, reel olarak ise yüzde 3,4 azaldı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,2, 2,5 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.
Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 arttı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni kiracı kira endeksi bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 39,4, 37,7 ve 35,0 oranlarında arttı.
Bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimlerinde en yüksek artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde görüldü.
Bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimlerinde en yüksek artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde gözlendi.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,4 oranında azalış gösterdi. 2026 yılı Mart ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,5 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,8, 30,4 ve 24,3 oranlarında artış gösterdi.


İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 34,4 ARTTI

Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında arttı.

YKKE 2026 yılı Mart ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,4 ve 3,6 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 39,4, 37,7 ve 35,0 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 25,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

