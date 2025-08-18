Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Konut fiyatlarında reel düşüş!

2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Konut fiyatlarında reel düşüş!
|
18.08.2025
10:10
|
18.08.2025
10:17

, verisini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı. Yıllık bazda bakıldığında nominal olarak yüzde 32,8 yükselirken, reel bazda yüzde 0,5 düşüş kaydedildi. Böylece konut fiyatlarında reel gerileme 18. aya taşındı.

Konut fiyatlarında reel düşüş!

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 187,7 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,5 oranında azalış gösterdi.

Konut fiyatlarında reel düşüş!

2025 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2 oranlarında artış, İzmir’de ise yüzde 1,0 oranında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31,0 oranlarında artış gösterdi.

Konut fiyatlarında reel düşüş!

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 42,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,6 ile Antalya Burdur, Isparta bölgesinde oluştu.

