Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kuyumcularda altın kalmadı! İslam Memiş'ten canlı yayında 9200 dolar uyarısı

Kuyumcularda altın kalmadı, makas aralığı uçtu ve işçilik fiyatları uçtu. Piyasadaki panik yüzünden altın piyasası çalkalanıyor. Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar için çok kritik uyarılarda bulundu.

Bengü Sarıkuş
24.03.2026
saat ikonu 10:43
24.03.2026
saat ikonu 10:47

Altın ve gümüş fiyatları ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla hop oturup hop kalkıyor. Dün yaşanan sert düşüşün ardından kuyumcuların kapısında kuyruklar oluştu. Piyasada satılacak altın kalmadı. Finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın ve gümüş piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Piyasadaki sert düşüşlerin hem yatırımcılar hem de kuyumcular için sürpriz olduğunu belirten Memiş, özellikle panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Memiş, "Fiyatların bu kadar sert şekilde düşmesine biz de kuyumcular da şok yaşadı. Bu durum piyasada panik havasına neden oldu. Bayram sonrası nakitler hazırdı ancak piyasada mal kalmadı. Bu hafta boyunca ürün olmayabilir. Makas aralıkları açıldı, işçilik 9.200 dolara kadar çıktı" dedi.

FIRSATLAR KAÇMADI

Altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, düşüşlerin fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak "Fiyatlar düşük, panik yapmamak lazım. Fırsatlar kaçmadı. Vatandaşlar yine yatırım için altın alabilir. Bugün de düşüşle güne başladı. Trump’ın açıklamalarıyla fiyatlamalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

Yatırım tercihlerinde yanlış yönelimler olduğuna dikkat çeken Memiş, özellikle paketli ve işçilikli ürünlere gereksiz talep olduğunu ifade etti:
"Panik yapmadan doğru karar vermek lazım. Paketli gram altını neden alırsın? Zaten yok. Neden almak için ısrar ediyorsun? Paketli 22 ayar gram altını al mesela. Bilezik al mesela. Çeyrek al, yarım al, tam al. Neden özellikle paketli, işçilikli altınlarda bu kadar ısrar ediliyor, bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

Alternatif ürünlere yönelinmesi gerektiğini belirten Memiş, "Hem işçilikli hem de piyasada yok. Sarrafiye ürünler var, onları talep et. Paketli 22 ayar gram altınlar var. Maksat düşük fiyattan altın almak değil mi? Bunu değerlendirmek lazım. Bankadan alan daha ucuza alıyor, Darphane sertifikası alan daha ucuza alıyor. Alım-satım makas aralıkları daha az" diyerek önemli olanın bu fırsatları değerlendirmek olduğunu vurguladı.

Altın fiyatlarına ilişkin uzun vadeli beklentisini de paylaşan Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade ederek "Benim kişisel öngörüm, bu düşük rakamların kalıcı olmayacağı yönünde. Yıllık bazda yine yükseliş beklentim devam ediyor. Yükseliş trendinde bir revize yapmadım. 6 bin dolar seviyesiyle alakalı beklentim sürüyor. Bu nedenle bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum" dedi.

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK RAKAM

Gram altın için dikkat çeken bir tahminde bulunan Memiş, "Ons altın 6 bin dolar olursa gram altın ne olur? Gram altın 10 bin lira seviyesine yakın bir yerde seyreder diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yatırımcılara risk uyarısı yapan Memiş, hızlı kazanç beklentilerinin tehlikeli olabileceğini söyleyen Memiş, "Bu yıl sonuna kadar vatandaş kendi risk algısına göre karar verecek. Ama bu yıl ‘altından, gümüşten kesin para kazanacağım’ hayali kurmamak lazım. Geçen yılın verdiği getirileri vermeyecek, bu kesin. Evini, arabasını satıp bu fiyattan altın alıp zengin olma hayaline girilmemeli. 2026 yılı bir manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz. İster kabul edin ister etmeyin, bu piyasa böyle olacak" diyerek riskli hareketlere karşı yatırımcıları uyardı.

Kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları da uyaran Memiş, "Kısa vadede al-sat yaparak kazanç hayali kuranlar, özellikle acemi yatırımcılar ve finansal okuryazarlığı olmayanlar bu yıl ciddi sıkıntılar yaşar" dedi.

GÜMÜŞ İÇİN ZAMAN GELDİ

Gümüş fiyatları hakkında da görüş belirten Memiş, "Gümüş benim nazarımda alım noktalarına gelmiştir. Dün ons tarafında 61 dolar, gramda 87 lira seviyesini gördük. Şu anda gram 98 lira, ons 69,5 dolar seviyesinde. Dünkü seviyeler bence güzel seviyelerdi. Artık gümüş tarafında da yükselişlerin devam etmesini bekliyorum" dedi.

Son olarak tarım emtialarına dikkat çeken Memiş, bu alanda güçlü bir yükseliş beklentisi olduğunu ifade ederek "Bu yıl altın ve gümüş dışında benim favorim tarım emtiaları. Tarım emtialarında ciddi bir yükseliş bekliyorum. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, petrol fiyatlarındaki artış ve küresel ısınma bu alanı destekliyor. Enflasyon sürecine girdik. Petrol fiyatlarının yüksek kalması hiperenflasyonu tetikliyor. Bu nedenle gıda emtiaları tarafında ciddi bir artış bekliyorum. Bu yıl tarım emtiaları küresel piyasalarda çok konuşulacak" şeklinde konuştu.

#altın
#donald trump
#islam memiş
#gümüş
#Tarım Emtiaları
#Ekonomi
