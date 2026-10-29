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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:10

Maaşı düşürüldü, görev yeri değişti: Yargıtay'dan işçi için emsal karar

Yargıtay, rızası dışında yüzlerce kilometre uzaktaki başka bir işletmeye nakledilerek maaşı düşürülen işçinin açtığı davada, çalışma şartlarında meydana gelen esaslı değişikliğin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Maaşı düşürüldü, görev yeri değişti: Yargıtay'dan işçi için emsal karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:10

Çalıştığı işyerinden aynı şirketin 400 kilometre uzaklıktaki işyerine gönderilen teknisyene 'dan müjdeli haber geldi. Yüksek Mahkeme, esaslı değişikliğin hukuka aykırılığının tespitine ilişkin dava açılabileceğine hükmederek görev yeri değişen ve ücreti düşürülen davacıyı eski işyerindeki görevine iade etti.

HABERİN ÖZETİ

Maaşı düşürüldü, görev yeri değişti: Yargıtay'dan işçi için emsal karar

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay, işverenin kendi isteği ve rızası dışında bir işçinin görev yerini esaslı şekilde değiştirmesi ve ücretini düşürmesi halinde, bu işlemin hukuka aykırılığının tespit edilebileceğine ve işçinin eski görevine iadesine hükmetti.
Teknisyen, çalıştığı işyerinden aynı şirketin 400 kilometre uzaklıktaki başka bir işyerine gönderildi ve maaşı düşürüldü.
İşçi, ilk olarak İş Mahkemesi'ne başvurdu ve eski görevine iade edildi.
Ancak işçi, eski görevine başladıktan kısa bir süre sonra tekrar başka bir kentteki işletmeye atandı ve bu durum çalışma şartlarında esaslı değişiklik olarak değerlendirildi.
Davalı şirket avukatı, işlemin idari olduğunu ve idare mahkemelerinin görev alanına girdiğini savundu.
Bölge İdare Mahkemesi, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi işleminin iptali için özel bir dava türü olmadığına dikkat çekerek davayı reddetti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, nakil işleminin iptaline karar verilemese de hukuki yararın varlığı durumunda hukuka aykırılığının tespitine karar verilebileceğini belirterek Bölge İdare Mahkemesi kararını bozdu.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Maaşı düşürüldü, görev yeri değişti: Yargıtay'dan işçi için emsal karar

Görev yeri değişen kamu işçisi, maaşı da düşünce 'nin yolunu tuttu. Çalıştığı yerden 400 kilometre uzaklıktaki işyerinde görevlendirilen işçi, bir süre sonra 600 kilometre uzaklıktaki işyerine gönderildi. Aldığı ücret de düşen işçi, İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Davacı işçi, mahkeme kararıyla eski görevine iade edildi. 

Maaşı düşürüldü, görev yeri değişti: Yargıtay'dan işçi için emsal karar

Eski görevine başladıktan sadece 3 ay sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı kararıyla başka kentteki işletmeye atanan işçi, ikinci kez İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İşlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu, eski görevine iadesi ile çalışma şartlarındaki söz konusu esaslı değişikliğin durdurulması hakkında ihtiyati tedbire hükmedilmesini talep etti. Davalı şirket avukatı, gerçekleştirilen naklen tayin işleminin idari bir işlem olması dolayısıyla dava konusunun idare mahkemelerinin görev ve yetkisine girdiğini, naklen atama işleminin bir işletmesel karar olduğunu, söz konusu kararların doğruluğu ve yerindeliği hususunda Mahkemece bir denetime tâbi tutulmasının mümkün olmadığını öne sürdü. 

Maaşı düşürüldü, görev yeri değişti: Yargıtay'dan işçi için emsal karar

İş Mahkemesi, davacının davalı işverence kendi istek ve rızası dışında başka bir termik santrale naklen atandığı, bu atama işleminin çalışma şartlarında esaslı değişiklik niteliğinde olduğuna hükmederek davanın kabulüne karar verdi. Davalı şirket avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi işleminin iptali için öngörülmüş bir dava türü mevcut olmadığına dikkat çekti. 

Maaşı düşürüldü, görev yeri değişti: Yargıtay'dan işçi için emsal karar

İş Mahkemesi hükmünü kaldıran BAM, yeniden esas hakkında hüküm kurmak suretiyle davanın reddine karar verdi. Davacı işçi, kararı temyiz edince devreye girdi. Daire, nakil işleminin iptaline ilişkin açılan bir davada, işlemin iptaline karar verilemez ise de hukuki yararın varlığı durumunda işlemin hukuka aykırı olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre hukuka aykırılığın tespitine karar verilebilmesinin mümkün olduğunu hatırlattı. Davanın kabulü ile davaya konu nakil işleminin hukuka aykırı olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesini hatalı bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, BAM kararını bozdu.

 

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ETİKETLER
#Yargıtay
#iş mahkemesi
#Bölge İdare Mahkemesi
#Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
#İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
#Ekonomi
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