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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:51

Mavi Vatan’ın ilk fabrikası: Karadeniz gazında üretim 20 milyon metreküpe çıkacak

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 17 Ekim Cumartesi günü Zonguldak Filyos’tan Karadeniz’e uğurlanacak. 20 yıl boyunca Karadeniz’in kalbine sabitlenecek olan platform ile Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası’ndaki yerli doğal gaz üretimi, iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe yükselecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:51

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi’nin ’daki görev yerine gitmek için hazır olduğunu belirterek “Doğal gaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşıladığımız hane sayısını 4 milyondan 8 milyona çıkarmış olacağız. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak bu dev eserle Türkiye Yüzyılı’nda enerjide tam bağımsızlık hedefimize tarihî bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” dedi.

HABERİN ÖZETİ

Mavi Vatan’ın ilk fabrikası: Karadeniz gazında üretim 20 milyon metreküpe çıkacak

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini ikiye katlamak ve ülkenin enerji bağımsızlığı hedefine katkı sağlamak üzere göreve hazırlanıyor.
Osman Gazi platformu, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretimini 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkaracak.
Bu artışla birlikte yerli doğal gaz kullanan hane sayısı 4 milyondan 8 milyona yükselecek.
Platformun Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlaması bekleniyor.
Osman Gazi, Filyos Limanı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak ve 20 yıl boyunca görev yapacak.
Platformun alev kulesi, acil durumlarda hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

‘Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu’ olma niteliği taşıyan Osman Gazi, Karadeniz’deki ’nda yerli doğal gaz üretimini ikiye katlamaya hazırlanıyor.

Mavi Vatan’ın ilk fabrikası: Karadeniz gazında üretim 20 milyon metreküpe çıkacak

3 FUTBOL SAHASI UZUNLUĞUNDA 

İlk olarak 2024’ün temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan yüzer üretim platformu, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki platform; toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UĞURLADI

27 Mayıs 2025’te platformun ismini ‘Osman Gazi’ olarak belirlediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs 2025’te de Osman Gazi’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden ’a uğurladı. Osman Gazi, Zonguldak Filyos'ta akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçerken adeta yeniden inşa edildi. Üstyapısında toplam 21 ayrı tesis bulunan platform, Karadeniz görevi öncesinde Filyos’ta modifikasyon işlemlerinden geçti. Bu kapsamda, Sakarya Gaz Sahası’nın özelliklerine uygun olarak 11 tesis yeniden inşa edilirken bunlardan 7’si Türkiye’de, 4’ü ise yurt dışında üretildi. 10 tesis ise Sakarya Gaz Sahası özelliklerine uygun şekilde modifiye edilip platforma entegre edildi.

Mavi Vatan’ın ilk fabrikası: Karadeniz gazında üretim 20 milyon metreküpe çıkacak

7 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

Bakım ve hazırlık süreçlerinde günde yaklaşık 6 kilometre kablolamanın yapıldığı platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor. Yaklaşık 30 kilometre borulama işleminin yapıldığı Osman Gazi’nin Karadeniz görevi öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarında yaklaşık 7 bin kişi görev aldı.

260 TONLUK ALEV KULESİ

2026 yılının ağustos ayı içerisinde, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliyesini sağlayan Alev Kulesi platforma monte edildi. 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi, başarıyla platformdaki yerine yerleştirildi.

Mavi Vatan’ın ilk fabrikası: Karadeniz gazında üretim 20 milyon metreküpe çıkacak

20 YIL BOYUNCA GÖREVDE KALACAK

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Filyos Limanından Karadeniz’e uğurlanacak. 140 kişilik personel kapasitesine sahip olan Osman Gazi, 7/24 esaslı olarak 20 yıl boyunca belirlenen lokasyonda görev yapacak. Osman Gazi, karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta adeta bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğal gazı, kullanıma hazır olarak ulusal şebekeye iletecek.

20 MİLYON METREKÜP

Osman Gazi, Sakarya Gaz Sahası’nda mevcutta günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi iki katına yani 20 milyon metreküpe çıkaracak. Halihazırda 4 milyon hane yerli doğal gazı kullanırken Osman Gazi'nin devreye girmesiyle birlikte toplam 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanacak. 

YILLIK 3,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Osman Gazi’nin her gün üreteceği gaz, bugünkü gaz fiyatlarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık bir mali büyüklüğe tekabül edecek. Platformun, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık bir katkısı olacağı hesaplanıyor.

Mavi Vatan’ın ilk fabrikası: Karadeniz gazında üretim 20 milyon metreküpe çıkacak

İLK GAZ BU SENE YANACAK

Osman Gazi’nin göreve uğurlanmasının ardından bu yıl sonu itibarıyla platformun alev kulesinden de ilk gaz yakılarak 2027 yılının başında üretime başlaması planlanıyor. Böylelikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci faz tamamlanmış olacak. 

Mavi Vatan’ın ilk fabrikası: Karadeniz gazında üretim 20 milyon metreküpe çıkacak

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİMİZE TARİHÎ BİR DEĞER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformuna ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Enerjide tam bağımsızlık hedefimize giden yolda, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Mavi Vatan’daki görev yerine gitmek için hazır. 17 Ekim Cumartesi günü dev platformumuzu Filyos’tan Karadeniz’e uğurlayacağız. Karadeniz’in kalbinde 20 yıl boyunca 7/24 görev yapacak olan Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki yerli doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak ve günlük 20 milyon metreküpe ulaştıracağız. Böylece doğal gaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşıladığımız hane sayısını 4 milyondan 8 milyona çıkarmış olacağız. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak bu dev eserle Türkiye Yüzyılı’nda enerjide tam bağımsızlık hedefimize tarihî bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”

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ETİKETLER
#sakarya gaz sahası
#filyos
#mavi vatan
#Osman Gazi
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
#Ekonomi
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