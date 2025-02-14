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 | Kübra Çelepi

Mehmet Şimşek Dubai'nin ardından Münih'te! Yoğun temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve yatırımcılarla buluşmak üzere Almanya'nın Münih kentinde yoğun temaslarda bulunacak. Mevkidaşıyla bir araya gelen Şimşek, ikili ilişkiler, Avrupa Birliği işbirliği ve ortak yatırım fırsatlarını ele aldı. Ayrıca yatımcılarla buluşarak Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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Mehmet Şimşek Dubai'nin ardından Münih'te! Yoğun temaslarda bulunacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 11:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih Güvenlik Konferansı'nda yatırımcılarla buluşarak Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Şimşek, dün Almanya Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı"na katıldı.

ŞİMŞEK MÜNİH'TE YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve yatırımcılarla buluşmak üzere gittiği Almanya'nın Münih kentinde yoğun temaslarda bulunuyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Şimşek'in dün başlayan Münih temasları 15 Şubat'ta sona erecek.

ALMAN MEVKİDAŞIYLA BULUŞTU

Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile de görüşen Şimşek, mevkidaşıyla ikili ilişkiler, Avrupa Birliği ile işbirliği ve üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde yatırımcılarla buluşarak, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Maliye Bakanı, ayrıca Türk iş insanlarından oluşan kalabalık grupla bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programına dair kapsamlı sunum yapacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mehmet Emin Şimşek aslen nereli?
Mehmet Emin Şimşek (1964, Muş), Türk mühendis, siyasetçi.

Sıkça Sorulan Sorular

Mehmet Şimşek hangi partili?
Adalet ve Kalkınma Partisi.
ETİKETLER
#mehmet şimşek
#mehmet şimşek
#Ekonomi
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