Ekonomi
 Baran Aksoy

Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Hızlı bir düşüş olacak

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda hızlı bir düşüşün olacağını açıkladı. Türkiye'nin rezerv yeterliliğini sağladığını aktaran Bakan Şimşek, "KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız" dedi.

Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Hızlı bir düşüş olacak
31.10.2025
31.10.2025
11:54

Hazine ve Maliye Bakanı , eylül ayında enflasyonda gerçekleşen yükselişe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı makro göstergelerin istenildiği gibi gitmediğini ama ilerleme olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, "Üçüncü evre haziran 2026’da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak. İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen devam etti ve edecek. Son aylarda görülen yüksek programı bozmayacak" dedi.

Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Hızlı bir düşüş olacak

"HIZLI BİR DÜŞÜŞ OLACAK"

Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklığın etkisinin çok yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Hızlı bir düşüş olacak

"TÜRKİYE REZERV YETERLİLİĞİNİ SAĞLADI"

Altın hariç cari açık sorununun kalmadığını aktaran Bakan Şinşek, "Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel için en kötüsü geride kaldı" diye konuştu.

