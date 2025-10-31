Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Hızlı bir düşüş olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında enflasyonda gerçekleşen yükselişe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı makro göstergelerin istenildiği gibi gitmediğini ama ilerleme olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, "Üçüncü evre haziran 2026’da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak. İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek. Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak" dedi.

"HIZLI BİR DÜŞÜŞ OLACAK"

Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklığın etkisinin çok yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE REZERV YETERLİLİĞİNİ SAĞLADI"

Altın hariç cari açık sorununun kalmadığını aktaran Bakan Şinşek, "Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı" diye konuştu.