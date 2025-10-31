Menü Kapat
Ekonomi
 Baran Aksoy

Turizmde dev gelir! Bakan Ersoy yıl sonu hedefini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın ilk 9 ayında turizmden yaklaşık 50 milyar dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, yıl sonu hedefinin ise 64 milyar dolar olduğunu söyledi.

Turizmde dev gelir! Bakan Ersoy yıl sonu hedefini açıkladı
31.10.2025
31.10.2025
Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri , turizmde üçüncü çeyrek verilerini kamuoyuyla paylaştı. İlk dokuz aylık gelen son veride ziyaretçi sayısının 49 milyon 993 bin kişi olduğunu aktaran Bakan Ersoy, geçen seneyle kıyaslandığında yüzde 1.6’lık bir ziyaretçi sayısında artış olduğunu söyledi.

Turizmde dev gelir! Bakan Ersoy yıl sonu hedefini açıkladı

2025 yılı üçüncü çeyreğinde ziyaretçi sayısını etkileyen bazı önemli faktörler olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, "Bunların başında çok iyi bir sezona başlamış olsak da 23 Nisan’da İstanbul depremi çok önemli bir etki yaptı. Tam paskalya tatiline denk geldi. Paskalya tatilinin ilk gününde İstanbul’daki deprem bazı kayıplarımıza sebebiyet verdi. Rezervasyon kayıplarına... İkinci önemli etken ise; bölgesel savaşlar. 24 Nisan’da hemen depremden sonra Hindistan Pakistan savaşı başladı ve daha sonra da haziranın ikinci yarısına denk gelen 12 günlük İsrail İran savaşı oldu. Burada İsrail İran savaşında en önemli etken; nükleer tesisleri vurulacak olması endişesi ve buradan doğabilecek nükleer serpinti endişesi. Bu da özellikle kıyı bölgelerinde çok olumsuz sonuçlar doğdu. Tabi aile ağırlıklı bir tatil planlandığı için kıyı bölgelerinde nükleer serpinti riskiyle buralarda belli iptallerle rezervasyon azalmalı ile karşılaşabiliyorsunuz" dedi.

Turizmde dev gelir! Bakan Ersoy yıl sonu hedefini açıkladı

"İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİK HAYATA GEÇİRİLDİ"

Krizlerle mücadele etmek için sektörün krizlere bağışıklı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Bu sebeple iki tane önemli 2018’de yaptığımız strateji değişikliğiyle iki önemli etkinliği hayata geçirdik. Bir tanesi ürün çeşitlendirmesi. Eskiden sadece deniz kum güneşle gündeme gelirken artık 60’a yakın hatta 60’tan fazla ürünle turizm piyasasında boy gösteriyoruz. İkinci önerimle yaptığımız çalışmada kaynak destinasyon dediğimiz kaynak pazarların çeşitlendirilmesi. Eskiden belli pazarlardan yoğun rezervasyon alırken şimdi özellikle THY’nin tüm uçuş noktalarının tamamını baz alarak 330 şehirden biliyorsunuz direk uçuş sağlıyor. Tüm dünyayı hedef turizm kaynak pazarı olarak planladık ve yoğun tanıtım yaptık" diye konuştu.

Turizmde dev gelir! Bakan Ersoy yıl sonu hedefini açıkladı

"ÇOK YOĞUN TANITIM KAMPANYALARI YAPILDI"

Çok yoğun tanıtım kampanyalarının hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Ersoy, Ağustos ayı itibariyle tekrar kayıpları telafi ettik. Küresel ısınma sonucu mevsim kayması üçüncü faktör oldu. Küresel ısınma ile sezon serin geçiyor. Turizmi dört mevsime 81 ile yayacak adımlar attık" dedi.

Turizmde dev gelir! Bakan Ersoy yıl sonu hedefini açıkladı

"YIL SONU HEDEFİMİZ 64 MİLYAR DOLAR"

İlk 9 ayda geçen sene 47.3 milyar dolar olan turizm gelirinin bu sene 50 milyar doları yakaladığını söyledi. Geçici verilere bakıldığında ekim verilerinin de oldukça iyi olduğunu beliten Bakan Ersoy, "Pozitif yansımalar ekim verilerinde kendini göstermeye başladı. Yıl sonu hedefimiz 64 milyar doları tutturacağımızı söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Turizmde

