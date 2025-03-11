Merkez bankaları altını bıraktı! Gümüşe talep patladı

Merkez bankalarının altın alımı, geçen yıla göre ciddi şekilde düştü. Dünyada altına en çok yatırım yapan merkez bankaları, bu yıl alımları azaltmaya başladı.

Analistler, ocak ayında merkez bankalarının toplam altın alımının geçen seneye göre yüzde 60 düştüğünü belirtti. Geçen ay dünya genelinde yalnızca 11 merkez bankası altın satın aldı. Bu sayı, son üç yılın en düşük rakamı oldu.

Polonya, geçen yıl 89 ton altın alarak ilk sıradaydı. Ancak bu yıl ocak ayında sadece 3,1 ton altın alımıyla dördüncü sıraya geriledi. Polonya'nın hedefi, toplam döviz rezervlerinin yüzde 20'sini altına çevirmek. Bu hedefi yakalaması için bu yıl yaklaşık 50 ton daha altın alması gerekiyor.

Uzmanlara göre, diğer merkez bankaları yeniden büyük alımlar yapmazsa, 2025 yılında toplam merkez bankası altın talebi, geçen yılın 1000 tonluk rakamının altında kalabilir. Altın fiyatları da pazartesi günü 2 bin 900 dolar seviyesini test etti. Gram altının dünya fiyatı, gün içinde ufak bir düşüşle 2 bin 908 dolardan işlem gördü.

GÜMÜŞE TALEP GÜNEŞ ENERJİSİ SAYESİNDE YÜKSELİYOR

Diğer yandan gümüşe olan talep, güneş panelleri sayesinde güçlü kalmaya devam ediyor. Çin'de güneş paneli kurulumu bu yıl bir miktar azalacak olsa da yeni teknoloji paneller, gümüş ihtiyacını artırıyor. Geçen yıl Çin'de güneş enerjisi kapasitesi rekor seviyeye çıkarak 277 gigavat artmıştı. Ancak bu yıl kapasitenin 215 ile 255 gigavat arasında kalması bekleniyor.

Uzmanlar, Çin'deki bu düşüşün gümüş talebini doğrudan düşürmeyeceğini belirtiyor. Bunun nedeni ise yeni nesil güneş panellerinde daha fazla gümüş kullanılması. Yeni nesil paneller (TOPCon), eski panellere göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla gümüş tüketiyor. Çin'de geçen yıl yüzde 23 olan yeni teknoloji panellerin payı, bu yıl yüzde 60'a çıkacak.

2024 yılında Çin, güneş panelleri için 232 milyon ons gümüş tüketmişti. Bu yıl ise 255 gigavatlık panel kurulumunun yaklaşık 172 milyon ons gümüş tüketimine neden olacağı hesaplanıyor. Dünya genelinde ise bu yeni nesil panellerin payı 2029 yılına kadar yüzde 84'ü aşacak.

Böylece, Çin'de panel kurulumu yavaşlasa bile, teknoloji değişimi sayesinde gümüşe olan talep artmaya devam edecek.

Gümüş fiyatları da pazartesi günü düşüş yaşadı. Dünya piyasasında gram gümüşün fiyatı, 32,20 dolar seviyesini test etti ve gün içinde yüzde 0,71 düşüşle 32,29 dolardan işlem gördü.