 İrem Çınar

Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta geçen aya göre 2,8 puan artarak 164,8 seviyesine yükseldi.

22.08.2025
22.08.2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve 'ni açıkladı.

147 FİNANS KURULUŞUNUN CEVAPLARI TEMEL ALINDI

Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre FHGE, ağustosta geçen aya göre 2,8 puan artarak 164,8 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttı

İŞ DURUMU VE HİZMET TALEBİ DEĞERLENDİRMELERİ

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlendiği gözlendi.

Öte yandan, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttı

SON ÜÇ AYDA İSTİHDAM ARTIŞI YAŞANDI

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar zayıfladığı gözlendi.

2025 yılı Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, geçen aya göre "Finansal Hizmet Faaliyetleri" (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe 2,7 puan, "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektöründe 1,5 puan ve "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 16,2 puanlık artış olduğu görüldü.

