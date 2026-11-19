Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Kasım ile biten haftada 2 milyar 113 milyon dolar azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Kasım ile biten haftada 2 milyar 113 milyon dolar azalarak, 158 milyar 950 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 2 milyar 227 milyon dolar artarak 57 milyar 23 milyon dolardan 59 milyar 250 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 13 Kasım haftasında 4 milyar 341 milyon dolar azalarak 104 milyar 41 milyon dolardan 99 milyar 700 milyon dolara indi.