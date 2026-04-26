Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu, mesai saatleri dışında e-posta, telefon görüşmesi ve yazışmaların yapılmasının Fransa’da fazla mesai kapsamında değerlendirildiğine dair bir düzenleme bulunduğunu ifade etti.

HABERİN ÖZETİ Mesai saatinin dışındaki görüşmeler ekstra ücrete girebilir! Uzman isim açıkladı Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu, mesai saatleri dışında yapılan iş görüşmelerinin Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de fazla mesai kapsamında değerlendirilerek işçilere ek ücret ödenmesi gerektiğini belirtti. Fransa'da mesai saatleri dışında e-posta, telefon görüşmesi ve yazışmaların fazla mesai kapsamında değerlendirildiğine dair bir düzenleme bulunmaktadır. Türk mevzuatında bu konuda açık bir düzenleme olmasa da, haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla mesai sayıldığı belirtilmiştir. Yargıtay kararları, mesai saatleri dışında verilen talimatların çalışma olarak değerlendirilip fazla mesai sayılabileceği yönündedir. Bu tür mesai dışı çalışmaların işçiye ek ücret gerektirdiği söylenebilir. İşçiye sürekli olarak mesai dışı iletişim kurması yönünde baskı yapılması, işçi açısından haklı fesih nedeni sayılabilir.

Erkului Türk mevzuatında da benzer bir düzenleme yapılması halinde, mesai saatleri dışında gerçekleştirilen görüşmeler için işçilerin ek ücret alabileceğini belirtti.

"YARGITAY KARARLARI MEVCUT"

Kulu açıklamasında şunları söyledi:

“Bu konunun özü, son dönemde dünya genelinde iş kanunlarında yer almaya başlayan ‘irtibatı kesme hakkı’ ile ilgilidir. Türk mevzuatında bu konuda açık bir düzenleme bulunmuyor. Ancak Fransa’da bu yönde bir düzenleme zaten yapılmış durumda. Mesai saatleri dışında işverenin talimatlarını almama ve iletişimi kesme hakkı olarak tanımlayabiliriz. Bizim mevzuatımızda buna dair özel bir düzenleme olmasa da haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla mesai sayıldığı açıkça belirtilmiştir. Elbette bu konunun detayları ayrıca değerlendirilecektir. Akşam saatlerinde verilen talimatların fazla mesai sayılıp sayılmayacağı da ayrıca incelenmesi gereken bir husustur. Bu konuda kesin ve net kararlar bulunmamakla birlikte, sosyal medyada paylaşılan bazı bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları mevcuttur.

"HAKLI FESİH NEDENİ SAYILABİLİR"

Bu kararlarda; mesai saatleri dışında verilen talimatların, ister telefonla, ister iş yeri hattı, e-posta ya da WhatsApp üzerinden olsun, çalışma olarak değerlendirilebileceği ve fazla mesai sayılabileceği yönünde hükümler yer almaktadır. Bu kararlar ışığında, Türk mevzuatında da mesai dışı çalışmaların ek ücret gerektirdiği söylenebilir. İşçinin irtibatı kesme hakkı açıkça düzenlenmemiş olsa da genel çerçevede bu çalışmaların fazla mesai kabul edildiği görülmektedir. En azından işçinin akşam saatlerinde veya mesai dışındaki görüşmelerinin ek ücrete tabi olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, işçiye sürekli olarak telefona bakması ya da e-postalara cevap vermesi yönünde baskı yapılması durumunda, bunun işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda işçi, tazminatlarını alarak iş sözleşmesini sona erdirebilir” dedi.