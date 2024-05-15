Milli Muharip Uçak KAAN rakiplerine fark arttı! İşte Türkiye’ye maliyeti

15 May 2024 11:27 - Güncelleme : 15 May 2024 11:33

Milli Muharip Uçak KAAN dünyanın gündemine oturdu. 5 Nesil savaş uçağı olan KAAN’ın testleri başarıyla geçmesi gözleri hem teknik özelliklerine hem de maliyetine çevirdi. Sıklıkla F-35 ve F-22 kıyaslanan KAAN rakiplerine fark atan özellikleriyle de dikkat çekiyor.

RADAR VE YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti, Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme, Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

İŞTE KAAN’A YAPILAN HARCAMA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN’ın maliyetini açıkladı.

Temel Kotil, KAAN projesini gerçekleştirmek için şimdiye kadar tesisler de dahil olmak üzere 2 milyar dolar harcadıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

“Projeye epey para harcadık. KAAN’a 2 milyar dolar gitti şimdiye kadar; tesisler de var tabii.” Kotil, KAAN’ın F-35’ten daha iyi bir uçak olduğunu, mühimmat olarak KAAN’ın 10 ton, rakibinin ise 6 ton taşıyabildiğini söyledi. Bunlara ek olarak F-35’in tek motorlu, KAAN’ın ise çift motorlu olması sayesinde radarlar için daha fazla enerji ortaya koyabildiğine değinen Kotil, yerli savaş uçağının sadece F-22 ile karşılaştırılabileceğini belirtti. ABD’li savunma sanayii şirketi Lockheed Martin ürettiği F-35’in maliyeti ise yaklaşık 130 milyon dolar civarında.

TUSAŞ 20 ADET KAAN’I TSK’YA TESLİM EDECEK

TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN’ı Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edeceğini söyleyen Kotil, ilerleyen süreçlerde yüzlerce KAAN’ın olacağını aktardı. Halihazırda KAAN’ın motor ve fırlatma koltuğu hariç her şeyinin yerli firmalar tarafından üretildiğini dile getiren Kotil, 2028-2029’da yerli motora geçeceklerini ifade etti. Kotil, bunun bir mecburiyet olduğunu zira böylesi bir savunma sisteminde başka bir ülkeye bağlı olunamayacağını söyledi.

"KAAN'IN TÜM ÖZELLİKLERİ YERLİ OLARAK ÜRETİLDİ"

Kotil, Hürkuş’un kanopisinde kullanılan contanın İsviçre’den geldiğini, toplam 15 uçak olduğunu ancak 8 uçaktan sonra göndermeyi durdurduklarını belirterek KAAN’ın tüm kanopisinin yerli olarak üretildiğini söyledi. Bilindiği üzere KAAN’ın kanopisi Volo Kompozit tarafından üretiliyor ve bunu ilk defa üretiyor, daha önce bir tecrübesi yok. Aynı şekilde KAAN’ın iniş takımını yapan firma veya 125 kw gücündeki jeneratörlerini üreten firma bunları ilk defa tecrübe ediyorlar. Kotil, esas önemli olan şeyin uzun vadeli olarak bunlara devam edilmesi olduğunu da belirtti. Temel Kotil, “Bu kadar teknolojik şeyi yapmak bizi bir yere kadar getirir ama asıl önemli olan bunu devam ettirecek genç arkadaşlar. Biz ancak bu şekilde uzun dönem varlığımızı devam ettirebiliriz. Önemli olan 100 yıl, 200 yıl” diye konuştu.

İŞTE MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5