Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2027 bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminden yeni keşiflere, enerji desteğinden Karadeniz gazının kullanımına kadar birçok konuda gerçekleşme ve hedefleri paylaştı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA DEVLET DESTEĞİ SÜRECEK

Bayraktar, elektrik ve doğal gaz desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Geçtiğimiz yıl bütün vatandaşlarımıza elektrik ve doğal gaz desteği sağladık. 2026 yılında ise bu tutarın 1 trilyon lirayı aşmasını öngörüyoruz. Hâlihazırda meskenlerde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 55’i, doğal gazın yüzde 64’ü devletimizce karşılanmaktadır” açıklamasında bulundu. Dar gelirli hanelere yönelik desteklerin sürdüğünü, 2019’dan bu yana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 3,5 milyon haneye 40,2 milyar lira doğrudan elektrik tüketim desteği verildiğini söyleyen Bayraktar “2022’den bu yana 718 bin haneye 4,4 milyar lira doğrudan doğal gaz tüketim desteği sağlandı. 2003’ten itibaren ise güncel fiyatlarla 376 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı” dedi. Bayraktar, enerjide devlet desteğinin dar gelirli hanelere daha yüksek oranlı olarak devam edeceğini de dile getirdi.

KARADENİZ GAZI 17 MİLYON HANEYE ULAŞACAK

Karadeniz gazının daha çok haneye ulaşması için çalışmaların sürdüğünü, Sakarya Gaz Sahası’nda üretimin iki katına çıkarılacağını dile getiren Bayraktar “Osman Gazi yüzer üretim platformunun devreye alınmasıyla kapasite artacak. Hedefimiz 2027’de 8 milyon, 2028’de 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılamak” ifadesini kullandı. Doğal gaz arz güvenliğini güçlendirmek için depolama ve gazlaştırma kapasitesinin artırılacağını ifade eden Bayraktar, günlük 161 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitesinin 200 milyon metreküpün üzerine, yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin ise 6,8 milyar metreküpten 17,6 milyar metreküpe çıkarılacağını açıkladı.

2028'DE TÜM İLÇELER DOĞAL GAZA KAVUŞACAK

Doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımların devam ettiğini belirten Bayraktar, son 24 yılda yaklaşık 245 bin kilometrelik doğal gaz şebekesi inşa edildiğini söyledi. Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısının bini aştığını ifade eden Bayraktar, “Geçtiğimiz yılki komisyon görüşmelerimizden bu yana 3 milyon insanımızı daha doğal gaz konforuna kavuşturduk. 2028 yılı sonunda bütün ilçelerimize doğal gaz arzı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin yurt dışındaki madencilik faaliyetlerinde, Nijer’de ilk altın üretiminin aralıkta gerçekleşeceğini anlatan Bayraktar, nadir toprak elementleri konusunda da 2030 yılında yıllık 10 bin ton üretimle dünyanın beşinci büyük üreticisi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

SİNOP VE TRAKYA’YA NÜKLEER SANTRAL

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dört reaktörün inşasının eş zamanlı devam ettiğini belirten Bayraktar “2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya’da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca 2050 yılına kadar en az 5 bin megavatlık küçük modüler reaktör kapasitesi hedefliyoruz” dedi.

ÇATIDA SANTRAL KOLAYLAŞACAK

Çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin kurulmasının kolaylaştırılacağını söyleyen Bayraktar “Uygun alanlarda 1 MW’a kadar otomatik bağlantı tahsisiyle yenilenebilir enerji santrallerinin kurulmasını kolaylaştıracağız” dedi. Deniz üstü YEKA için ilk yarışmayı 2027’nin ilk yarısında gerçekleştirmeyi, 2040’a kadar 6 bin megavatlık deniz üstü rüzgâr kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Bayraktar, şu anda 45 bin megavat seviyesindeki güneş ve rüzgâr kurulu gücünün 100 milyar dolarlık yatırımla 2040’a kadar 175 bin megavata çıkarılacağını ifade etti.

ENERJİYE 500 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Millî Enerji 2040 programı kapsamında yapılacak yatırımlara değinen Bakan Bayraktar, mevcut 128 bin megavatlık elektrik kurulu gücünün 281 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Kamu ve özel sektör tarafından önümüzdeki 14 yılda toplam 500 milyar dolarlık yatırım yapılacağını aktaran Bayraktar, “Bu yatırımlar sayesinde sadece enerji sektöründe 108 bin kişilik doğrudan kalıcı istihdam oluşturacağız. Elektrik iletim altyapısına 36 milyar dolar, dağıtım şebekesine ise 2040 yılına kadar 80 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor” dedi.