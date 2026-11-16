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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 13:51

Moskova Borsası, AB'yi yaptırım kararında usulsüzlükle suçladı

Rusya'nın en büyük finansal platformlarından Moskova Borsası, Avrupa Birliği'nin (AB) 21. yaptırım paketi kapsamında aldığı yaptırım kararının iptali istemiyle AB Genel Mahkemesi'ne başvurdu. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan dava gerekçelerinde, yaptırım süreci öncesinde üye ülkelerce hazırlanması gereken kanıt dosyasının bakanlara sunulmadığı ve kararın gerekli prosedürler uygulanmadan alındığı öne sürüldü.

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Editor
 Ümit Buget
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Moskova Borsası, AB'yi yaptırım kararında usulsüzlükle suçladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 13:51

Rusya'daki Moskova Borsası, 'nin (AB) kendisine yönelik yaptırım kararının yeterli kanıtlar incelenmeden alındığı gerekçesiyle iptalini talep etti.

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan dava gerekçelerinde, Moskova Borsası'nın 5 Ekim'de AB Genel Mahkemesi'nde açtığı davada, yaptırım kararının alınması sırasında gerekli prosedürlerin uygulanmadığına işaret edildi.

Moskova Borsası, AB'yi yaptırım kararında usulsüzlükle suçladı

Dava gerekçelerinde, AB üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından hazırlanması gereken kanıt dosyasının yaptırım kararı öncesinde bakanlara sunulmadığı, bu nedenle AB Konseyinin Moskova Borsası'nın durumunu ayrı olarak değerlendirmeden ve tüm önemli bilgileri incelemeden karar aldığı belirtildi.

Gerekçede, Moskova Borsası'nın da bu sebeple yaptırım kararının iptalini talep ettiği kaydedildi.

AB, Moskova Borsası'nı Rus hükümetine mali destek sağladığı gerekçesiyle temmuz ayında kabul ettiği 21. yaptırım paketi kapsamında yaptırım listesine dahil etmişti.

 

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#avrupa birliği
#ab konseyi
#Moskova Borsası
#Yaptırım Kararı
#Ab Genel Mahkemesi
#Ekonomi
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