Motorine zam geldi, tabela değişti! İşte 8 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

08 Ocak 2025 09:42 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:17

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün benzine zam gelmişti. Benzine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine zam geldi. Peki 8 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

Son dönemde uluslararası petrol​ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zamdan sonra, motorin fiyatlarında da artış yaşandı.

8 Ocak 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 98 kuruş zamlandı. Böylece benzin​ ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalardaki değişimlerin ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle tekrar gündeme geldi.

LPG FİYATLARINDA DEĞIŞİKLİK YOK

LPG kullanıcıları için ise bu kez bir değişiklik olmadı. LPG fiyatları sabit kalarak, herhangi bir zam​ ya da indirim yapılmadı.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin, güncel fiyat​ bilgisi için yerel akaryakıt istasyonlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

İşte; 8 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.31 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, birçok faktör dikkate alınarak hesaplanıyor. Öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatı belirleniyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Rafineri fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Ardından KDV dahil edilerek nihai satış fiyatı oluşturuluyor. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların devam etmesi, önümüzdeki dönemde de akaryakıt fiyatlarının değişebileceğine işaret ediyor.