Mükellefler İçin e-Tebligat zorunluluğu: Son gün 30 Kasım

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
"Şirket sahipleri, tüccarlar ve serbest meslek mensupları dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-Tebligat sistemine katılım şartları ve sürelerinde kritik düzenlemelere gitti. Yapılan değişiklikle, henüz sisteme dahil olmayan mükellefler için son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. 'Haberim yoktu' devrini kapatan ve 5 gün kuralını getiren yeni e-Tebligat rehberini adım adım derledik...
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre aşağıdaki mükellef grupları e-Tebligat sistemine dahil olmakla yükümlü kılındı:
1 Temmuz’dan önce sisteme dahil olan mükellefler ise mevcut kullanıcı kodu ve şifreleriyle Dijital Vergi Dairesi üzerinden sistemi kullanmaya devam edebilecek.
Düzenleme kapsamında başvuru takvimi ve süreler şu şekilde netleştirildi:
e-İmza ile imzalanan resmi evraklar mükelleflere Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden iletilecek. Sistemde en çok dikkat edilmesi gereken kural ise sürenin işlemesi: Elektronik tebliğ evrakı, mükellefin e-Tebligat kutusuna ulaştığı tarihi takip eden 5'inci günün sonunda tebliğ edilmiş kabul edilecek. SMS veya e-posta bilgilendirmesinin ulaşmaması tebligatın geçerliliğini ve hukuki süresini etkilemeyecek.
Tüzel kişilerin sicilden silinmesi, gerçek kişilerin ölümü/gaipliği durumlarında sistem kapanacak. Ayrıca zorunlu şartları taşımayanlar veya 65 yaşını doldurmuş mükellefler talep etmeleri halinde sistemden çıkabilecek.
Kullanıcı kodu ve şifrelerini korumayan, üçüncü kişilere kaptıran veya bildirimlerini süresinde yapmayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.