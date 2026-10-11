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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 09:17

Mükellefler İçin e-Tebligat zorunluluğu: Son gün 30 Kasım

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Tebligat sistemine dahil olma şartlarını ve sürelerini yeniden düzenledi. Kapsamda olmasına rağmen sisteme henüz dahil olmayan mükelleflerin 30 Kasım’a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Belgenin sisteme düştüğü 5'inci gün tebliğ edilmiş sayılacağı yeni dönemde, kurallara uymayanlara ceza kesilecek. İşte e-Tebligat düzenlemesinin tüm detayları...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Mükellefler İçin e-Tebligat zorunluluğu: Son gün 30 Kasım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 09:17

"Şirket sahipleri, tüccarlar ve serbest meslek mensupları dikkat! , e-Tebligat sistemine katılım şartları ve sürelerinde kritik düzenlemelere gitti. Yapılan değişiklikle, henüz sisteme dahil olmayan mükellefler için son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. 'Haberim yoktu' devrini kapatan ve 5 gün kuralını getiren yeni e-Tebligat rehberini adım adım derledik...

Mükellefler İçin e-Tebligat zorunluluğu: Son gün 30 Kasım

KİMLER E-TEBLİGAT SİSTEMİNE GİRMEK ZORUNDA?

’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre aşağıdaki mükellef grupları e-Tebligat sistemine dahil olmakla yükümlü kılındı:

  • Kurumlar vergisi mükellefleri,
  • Ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri,
  • Kolektif ve adi komandit şirketler,
  • ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki tescile tabi araçların ilk iktisabını yapan gerçek ve tüzel kişiler.

1 Temmuz’dan önce sisteme dahil olan mükellefler ise mevcut kullanıcı kodu ve şifreleriyle üzerinden sistemi kullanmaya devam edebilecek.

KRİTİK TARİHLER: 30 KASIM VE 15 GÜNLÜK SÜRE

Düzenleme kapsamında başvuru takvimi ve süreler şu şekilde netleştirildi:

  • Mevcut Mükellefler: 11 Ekim’den önce sisteme girmesi gerektiği halde henüz dahil olmayan mükelleflerin 30 Kasım’a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
  • Yeni Mükellefler: Söz konusu tarihten sonra mükellefiyet tesis ettirenlerin, işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapması zorunlu.
  • ÖTV Kapsamındaki Araç Alımları: Tescile tabi araç ilk iktisabında, tescil işlemi tamamlanmadan önce sisteme girilmiş olması şartı aranacak.
Mükellefler İçin e-Tebligat zorunluluğu: Son gün 30 Kasım

5 GÜN DETAYI: EVRAK ULAŞTIĞI AN SÜRE BAŞLIYOR

e-İmza ile imzalanan resmi evraklar mükelleflere Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden iletilecek. Sistemde en çok dikkat edilmesi gereken kural ise sürenin işlemesi: Elektronik tebliğ evrakı, mükellefin e-Tebligat kutusuna ulaştığı tarihi takip eden 5'inci günün sonunda tebliğ edilmiş kabul edilecek. SMS veya e-posta bilgilendirmesinin ulaşmaması tebligatın geçerliliğini ve hukuki süresini etkilemeyecek.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ VE CEZAİ HÜKÜMLER

Tüzel kişilerin sicilden silinmesi, gerçek kişilerin ölümü/gaipliği durumlarında sistem kapanacak. Ayrıca zorunlu şartları taşımayanlar veya 65 yaşını doldurmuş mükellefler talep etmeleri halinde sistemden çıkabilecek.

Kullanıcı kodu ve şifrelerini korumayan, üçüncü kişilere kaptıran veya bildirimlerini süresinde yapmayan mükellefler hakkında ’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

 

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#hazine ve maliye bakanlığı
#dijital vergi dairesi
#vergi usul kanunu
#Resmî Gazete
#E-tebligat
#Ekonomi
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