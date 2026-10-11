11 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro piyasasında son durum

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İstanbul
Döviz piyasasındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar pazar günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 11 Ekim 2026 döviz kurları...
STERLİN NE KADAR?
Alış: 65,0748 TL
Satış: 65,5509 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,0888 TL
Satış: 55,4095 TL
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 49,2113 TL
Satış: 49,4063 TL