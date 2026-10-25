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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:38

Murat Bal tek tek hesapladı: 2027 zamlı maaşlarda son rakamlar

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal’ın hesaplamalarına göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11, memur emeklileri ise yüzde 8,5 - 9 civarında zam alacak. Peki bu oranlar vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte son hesaplamalara göre o rakamlar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Murat Bal tek tek hesapladı: 2027 zamlı maaşlarda son rakamlar
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:38

Sosyal Güvenlik Müşaviri ’ın hesaplamalarına göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında gerçekleşmesi durumunda ve emeklileri yüzde 11, memur emeklileri ise yüzde 8,5 - 9 civarında zam alacak.

Ocak 2027 projeksiyonlarına göre; 31.527 TL olan en düşük memur emekli aylığının 34 bin TL sınırına dayanması, 23.552 TL olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının ise olası yasal düzenlemeyle 26 bin TL seviyesine çekilmesi öngörülüyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM SENARYOLARI

Açıklanan kümülatif rakamları ve yıl sonu tahminlerine göre emekli ve memur maaşlarında öngörülen artış parametreleri şu şekilde sıralandı:

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yıl sonu enflasyonunun %30 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca doğrudan %11 oranında 6 aylık enflasyon zammı hesaplanacak.
  • Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammı ve %7'yi aşan enflasyon farkı formülüyle birlikte Ocak 2027 zam oranının %8,5 – %9,0 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.
  • En Düşük Memur Emekli Aylığı: Temmuz 2026 döneminde 31.527 TL'ye yükselen taban aylığın, Ocak 2027 zam oranlarıyla birlikte 33.700 TL – 34.000 TL bandına ulaşması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE 26 BİN TL SINIRI

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren taban aylık ve yasal düzenleme kurgusu şu başlıklar altında şekilleniyor:

  • Olası Yeni Taban: Temmuz döneminde Meclis kararıyla 23.552 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığının, yıl sonu enflasyon farkı ve olası bir yasal düzenlemeyle 25.900 TL – 26.000 TL bandına çekilmesi hesaplanıyor.
  • Kök Maaş ve Yasal Düzenleme Riski: En düşük emekli maaşı uygulamasının bir yasa hükmü olduğu hatırlatılırken, Meclis'ten yeni karar çıkmaması durumunda kök aylığı tabanın altında kalan milyonlarca vatandaşın zamdan faydalanamama riski taşıdığı ifade ediliyor.
  • Yeni Kriter Tartışmaları: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda; uygulamanın tümüyle kaldırılması yerine "başka geliri olmama" gibi yeni kriterlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

PRİM ADALETSİZLİĞİ VE SEYYANEN ZAM/REFAH PAYI İHTİMALİ

Sistemdeki prim gün sayısına dağalı maaş eşitsizliklerine ve siyasi takvime dikkat çeken Murat Bal, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • Prim Eşitsizliği: 9.000 gün prim ödeyen Bağ-Kur esnafı ile 3.600 günde emekli olan vatandaşın aynı taban maaşı almasının yarattığı yapısal adaletsizliğin çözülmesi gerektiği vurgulanıyor.
  • Erken Seçim ve Ocak 2027 Kriteri: Geçmiş dönemlerde yapılan seyyanen zam ve refah payı uygulamalarının Ocak 2027'de tekrarlanabilmesi için en önemli belirleyicinin 2027 yılında olası bir erken seçim kararı olabileceği kaydediliyor.

 

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ETİKETLER
#enflasyon
#ssk
#bağ-kur
#memur emeklisi
#Murat Bal
#Ekonomi
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