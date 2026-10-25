Murat Bal tek tek hesapladı: 2027 zamlı maaşlarda son rakamlar

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal’ın hesaplamalarına göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11, memur emeklileri ise yüzde 8,5 - 9 civarında zam alacak.

Ocak 2027 projeksiyonlarına göre; 31.527 TL olan en düşük memur emekli aylığının 34 bin TL sınırına dayanması, 23.552 TL olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının ise olası yasal düzenlemeyle 26 bin TL seviyesine çekilmesi öngörülüyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM SENARYOLARI

Açıklanan kümülatif enflasyon rakamları ve yıl sonu tahminlerine göre emekli ve memur maaşlarında öngörülen artış parametreleri şu şekilde sıralandı:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yıl sonu enflasyonunun %30 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca doğrudan %11 oranında 6 aylık enflasyon zammı hesaplanacak.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammı ve %7'yi aşan enflasyon farkı formülüyle birlikte Ocak 2027 zam oranının %8,5 – %9,0 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

En Düşük Memur Emekli Aylığı: Temmuz 2026 döneminde 31.527 TL'ye yükselen taban aylığın, Ocak 2027 zam oranlarıyla birlikte 33.700 TL – 34.000 TL bandına ulaşması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE 26 BİN TL SINIRI

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren taban aylık ve yasal düzenleme kurgusu şu başlıklar altında şekilleniyor:

Olası Yeni Taban: Temmuz döneminde Meclis kararıyla 23.552 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığının, yıl sonu enflasyon farkı ve olası bir yasal düzenlemeyle 25.900 TL – 26.000 TL bandına çekilmesi hesaplanıyor.

Kök Maaş ve Yasal Düzenleme Riski: En düşük emekli maaşı uygulamasının bir yasa hükmü olduğu hatırlatılırken, Meclis'ten yeni karar çıkmaması durumunda kök aylığı tabanın altında kalan milyonlarca vatandaşın zamdan faydalanamama riski taşıdığı ifade ediliyor.

Yeni Kriter Tartışmaları: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda; uygulamanın tümüyle kaldırılması yerine "başka geliri olmama" gibi yeni kriterlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

PRİM ADALETSİZLİĞİ VE SEYYANEN ZAM/REFAH PAYI İHTİMALİ

Sistemdeki prim gün sayısına dağalı maaş eşitsizliklerine ve siyasi takvime dikkat çeken Murat Bal, şu değerlendirmelerde bulundu: