Mustafa Destici'den hükümete emekli maaşı çağrısı! Yarını işaret etti: Hak edilen artışı açıklayalım

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizen Destici, hükümete çağrıda bulundu.
Emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinde artış yapılmasının gerekli olduğunun altını çizen Destici, "2023 yılı Ocak ayında en düşük emekli maaşı 7 bin 500, en yüksek memur maaşı da 11 bin liraydı, yani oran üçe ikiymiş. Temmuz 2023’e gelindiğinde bu oran üçe bire düştü. En düşük emekli maaşı 7 bin 500’de kaldı ama en düşük çalışan maaşı 22 bine liraya çıktı" dedi.
Üç yıldır emeklilerin hak kaybı yaşadığını söyleyen Destici, "Bu yıl içerisinde kademeli olarak emekli maaşlarında artışlar yapılarak, 2027 yılı Ocak ayına geldiğimizde tekrar o üçte ikilik dengenin sağlanması lazım" diye konuştu.
Hükümete emekli maaşlarıyla ilgili çağrıda bulunan Destici, "Yarın arefe günü, emeklilerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürelim ve emeklilerimizin ikramiyelerine hak ettiği artışı açıklayalım ve verelim" ifadelerini kullandı.