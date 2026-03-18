BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizen Destici, hükümete çağrıda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mustafa Destici'den hükümete emekli maaşı çağrısı! Yarını işaret etti: Hak edilen artışı açıklayalım BBP Genel Başkanı Destici, emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak hükümete çağrıda bulundu. Destici, 2023 Ocak ayında en düşük emekli maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki oranın üçe iki iken, Temmuz 2023'te üçe bire düştüğünü belirtti. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olarak kaldığını, ancak en düşük çalışan maaşının 22 bin liraya çıktığını ifade etti. Üç yıldır emeklilerin hak kaybı yaşadığını söyleyen Destici, emekli maaşlarında kademeli artışlar yapılarak 2027 yılı Ocak ayına kadar üçte ikilik dengenin sağlanmasını talep etti. Arefe günü emekli ikramiyelerine hak ettiği artışın açıklanmasını ve verilmesini istedi.

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinde artış yapılmasının gerekli olduğunun altını çizen Destici, "2023 yılı Ocak ayında en düşük emekli maaşı 7 bin 500, en yüksek memur maaşı da 11 bin liraydı, yani oran üçe ikiymiş. Temmuz 2023’e gelindiğinde bu oran üçe bire düştü. En düşük emekli maaşı 7 bin 500’de kaldı ama en düşük çalışan maaşı 22 bine liraya çıktı" dedi.

"KADEMELİ OLARAK ARTIŞ YAPILMALI"

Üç yıldır emeklilerin hak kaybı yaşadığını söyleyen Destici, "Bu yıl içerisinde kademeli olarak emekli maaşlarında artışlar yapılarak, 2027 yılı Ocak ayına geldiğimizde tekrar o üçte ikilik dengenin sağlanması lazım" diye konuştu.

"YARIN EMEKLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRELİM"

Hükümete emekli maaşlarıyla ilgili çağrıda bulunan Destici, "Yarın arefe günü, emeklilerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürelim ve emeklilerimizin ikramiyelerine hak ettiği artışı açıklayalım ve verelim" ifadelerini kullandı.