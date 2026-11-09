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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:51

Ne altın ne dolar ne de borsa: Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri, yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Ne altın ne dolar ne de borsa: Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:51

’in açıkladığı ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Aynı dönemde borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi.

Ne altın ne dolar ne de borsa: Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

"AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ MEVDUAT FAİZİNDE GÖRÜLDÜ"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranları duyuruldu:

"Ekimde aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) görüldü."

TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,01, dolar yüzde 0,95, avro yüzde 3,53, yüzde 5,57 ve yüzde 15,31 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

Ne altın ne dolar ne de borsa: Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

3 VE 6 AYLIK TABLO: MEVDUAT VE DİBS ZİRVEDE

(brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,9, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,11 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,98 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Ne altın ne dolar ne de borsa: Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'TE KALDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,96, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,04 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu."

"TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,29 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 8,92, külçe altın yüzde 11,7, avro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 kayba yol açtı."

 

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ETİKETLER
#TÜİK
#mevduat faizi
#bıst 100 endeksi
#dibs
#külçe altın
#Ekonomi
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