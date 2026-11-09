Ne altın ne dolar ne de borsa: Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

TÜİK’in açıkladığı ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Aynı dönemde borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi.

"AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ MEVDUAT FAİZİNDE GÖRÜLDÜ"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranları duyuruldu:

"Ekimde aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) görüldü."

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,01, dolar yüzde 0,95, avro yüzde 3,53, külçe altın yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,31 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

3 VE 6 AYLIK TABLO: MEVDUAT VE DİBS ZİRVEDE

Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,9, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,11 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,98 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'TE KALDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,96, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,04 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu."

"TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,29 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 8,92, külçe altın yüzde 11,7, avro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 kayba yol açtı."